"보상안 마련"…'노출' 아닌 '유출'로 공지

<앵커>



국회 정무위원회에선 이틀째 쿠팡의 개인 정보 유출 사건에 대한 현안 질의가 이어졌지만, 김범석 의장은 어제(3일)도 나오지 않았습니다. 대신 나온 쿠팡 대표가 합리적인 보상 방안을 마련하겠다고 밝혔는데, 일단 정확한 피해 상황부터 파악해야 할 걸로 보입니다.



홍영재 기자입니다.



<기자>



쿠팡의 창업자, 김범석 미국 본사 이사회 의장은 오늘(3일)도 모습을 드러내지 않았습니다.



박대준 쿠팡 대표만 이틀 연속 국회에 출석해 고개를 숙였습니다.



[박대준/쿠팡 대표이사 : 피해를 입으신 쿠팡 고객 분들과 국민들께 진심으로 사과의 말씀을 드립니다.]



박 대표는 자신도 올해 김 의장을 한 번도 만나지 못했다고 말했습니다.



김 의장에게 직접 사과할 것을 건의하라는 요청에는 "이사회를 통해 보고하겠다, 보고 체계가 그렇다"며 즉답을 피했습니다.



가입자들의 '탈쿠팡' 절차가 복잡하다는 지적에 절차를 보완하겠다면서 피해자에 대한 보상도 검토하겠다고 밝혔습니다.



[강명구/국민의힘 의원 : 전원 보상할 생각이시죠?]



[박대준/쿠팡 대표이사 : 합리적인 방안을 마련하도록 하겠습니다. 피해자에 대해서는 적극적으로 검토하겠습니다.]



피해자들이 가장 걱정하는 카드 등 결제 정보 유출 여부에 대해 쿠팡 측은 '침해 사실이 없다'며 선을 그었지만, 금융당국은 조사가 필요한 부분이라는 신중한 입장입니다.



[이찬진/금융감독원장 : 쿠팡에서도 그 결제정보와 관련 흔적이 있는지를 확인하기 위해서 지금 합동조사에 들어가려고 하는 그런 입장입니다.]



쿠팡은 개인정보 유출 사실을 공지할 때 '유출' 대신 '노출'이란 표현을 사용해 큰 비판을 받았습니다.



개인정보보호위원회는 '유출'로 수정하고 유출 항목도 빠짐없이 반영해 다시 공지하라고 요구했습니다.



(영상편집 : 채철호)