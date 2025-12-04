1억 원 털어간 농촌 빈집털이범…출소 5개월 만의 재범

▲ 충남 예산경찰서

농촌 빈집을 돌며 1억 원이 넘는 금품을 훔친 상습 빈집털이범이 검찰로 넘겨졌습니다.충남 예산경찰서는 절도 혐의로 A(20대) 씨를 구속 송치했다고 3일 밝혔습니다.A 씨는 지난 10월부터 최근까지 두 달간 충남 예산과 서산의 농촌 마을을 돌며 주인이 외출한 빈집 18곳에서 귀금속, 명품 의류, 현금 등 1억 원이 넘는 금품을 훔친 혐의를 받습니다.경찰 조사 결과 A 씨는 농촌 마을에서 문단속을 하지 않고 생활하는 사람들이 많다는 것을 노렸습니다.범행을 의심받지 않기 위해 마스크도 쓰지 않은 채 평범한 복장을 하고 마을을 돌아다니며 문을 열어봤던 것으로 확인됐습니다.첫 피해 신고를 접수한 경찰은 폐쇄회로(CC)TV를 두 달 가까이 분석한 끝에 예산 한 거주지에서 A 씨를 검거했습니다.A 씨는 동종 범죄로 복역 후 출소한 지 5개월 만에 또다시 범행을 저지른 것으로 조사됐습니다.경찰은 명품 옷과 가방, 현금 1천만 원 상당을 회수했으나 대부분의 피해금은 생활비와 도박 자금으로 사용된 것으로 나타났습니다.(사진=연합뉴스TV 캡처, 연합뉴스)