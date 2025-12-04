"특판·특검, 국회가 잘 판단"…12·3 공휴일로

<앵커>



계엄 1년이었던 어제(3일), 이재명 대통령은 내란 전담 재판부와 2차 특검 문제를 언급하면서 사실상 여당이 이걸 추진하는 데 힘을 실어줬습니다. 12월 3일은 공휴일로 정해서 1년에 하루쯤은 계엄을 극복한 그날을 회상해 보자고 말했습니다.



강청완 기자입니다.



<기자>



'빛의 혁명 1주년, 대국민 특별성명'이라는 제목으로, 성명을 발표한 이재명 대통령은 "1년 전 친위 쿠데타를 국민 덕분에 막아낼 수 있었다"고 말했습니다.



[이재명 대통령 : 비무장 국민의 손으로 쿠데타를 막아낸 것 역시 세계 역사상 처음 있는 일이었습니다.]



이 대통령은 "민주주의 위기를 평화적으로 극복한 대한국민이야말로 노벨평화상의 수상할 충분한 자격이 있다고 확신한다"며 "12월 3일을 '국민주권의 날'이란 법정공휴일로 정해 국민의 용기와 행동을 기리겠다"고 밝혔습니다.



[이재명 대통령 : 우리 국민들이 최소한 1년에 한 번쯤은 생활 속에서 이 날을 회상하고 또 다짐할 수 있게 하는 게 중요하다고 생각합니다.]



특히 내란 사태는 진행 중이고, 빛의 혁명은 아직 끝나지 않았다며 '단죄'를 힘줘서 말했습니다.



[이재명 대통령 : 헌정질서를 파괴하고 심지어 전쟁까지 획책한 그 무도함은 반드시 심판받아야 합니다.]



여당이 추진하고 있는 내란전담재판부와 2차 종합 특검에 대해선 "국회가 알아서 잘 판단할 것"이라면서도 철저한 진상규명을 거듭 함께 강조했는데, '추진 묵인'이라는 해석을 낳았습니다.



[이재명 대통령 : 지금 현재도 밝혀지지 않은 것들이 너무 많아 보입니다. 그걸 이 상태로 덮고 넘어가긴 어려워서….]



이 대통령은 통합이 봉합을 뜻하지는 않는다면서 다신 쿠데타를 꿈조차 꿀 수 없는 나라로 만들기 위해서라도 정의로운 통합이 필수라고 덧붙였습니다.



(영상취재 : 이병주·김남성)