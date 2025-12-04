"쿠팡 탈퇴 진행하자 '혜택 드릴게요'…사람마다 달랐다"

고객들의 개인정보가 유출된 쿠팡이 이번에는 탈퇴 혜택에 차별을 둬서 또 논란이라고요?



네, 쿠팡이 3천370만 개의 계정의 개인정보가 유출됐다고 밝힌 뒤에 SNS와 온라인 커뮤니티에는 쿠팡 와우 멤버십 탈퇴 인증글이 빠르게 퍼지고 있습니다.



그런데 탈퇴가 쉽지도 않은 데다 해지를 원하는 이용자마다 쿠팡이 제시하는 혜택이 다르다는 주장이 또 온라인에서 제기되고 있습니다.



일부 이용자들이 해지를 선택하니까 무료 이용 쿠폰이나 2개월 무료 연장을 제안받았다고 인증글을 올리자, 다른 이용자들은 아무 제안 없이 바로 해지됐다고 밝히면서 갑론을박이 벌어진 것입니다.



누리꾼들은 '누구는 주고 누구는 안 주냐', '쿠폰 지급 기준이 뭐냐'며 불만을 나타냈고요.



'오히려 오랫동안 이용하지 않은 계정에 더 많은 혜택이 제공된다'는 주장까지 나왔습니다.



탈퇴 절차 역시 쉽지 않은데, 무려 6단계를 거쳐야 하고 모바일 앱에서는 불가능해서 PC 버전으로만 진행해야 합니다.



네이버 카페 등에서는 쿠팡을 상대로 한 집단소송 준비 모임이 10여 곳 이상 생겼고 참여 인원은 20만 명을 넘은 것으로 알려졌습니다.



(화면출처 : 쿠팡 홈페이지)