정동영 "안보실 1차장, DMZ 출입 불허 당해…묵과 안 돼"

정동영 통일부 장관이 최근 국가안보실의 비무장지대, DMZ 출입이 유엔사에 의해 불허당한 사실을 공개하면서 "이런 것을 묵과할 수 없다는 것이 정부의 문제의식"이라는 입장을 밝혔습니다.정 장관은 오늘 국회에서 열린 'DMZ 평화적 이용 및 지원 법률안' 제정 관련 입법 공청회 축사에서 최근 김현종 국가안보실 1차장이 백마고지 유해 발굴 현장에 가는 것을 불허 당했다고 밝히며 이렇게 말했습니다.그러면서 2019년 김연철 전 통일부 장관이 DMZ 안에 있는 대성동 마을을 방문하려다 불발된 사실도 재차 환기시켰습니다.정 장관은 "우리의 영토 주권을 마땅히 행사해야 할 그 지역의 출입조차 통제 당하는 이 현실을 보면 주권국가로서 체면이 말이 아니라고 생각한다"며 DMZ를 관할하는 유엔사에 대한 불만을 드러냈습니다.유엔사는 정전협정의 관할권을 근거로 DMZ 출입 때 목적과 무관하게 허가를 받도록 하고 있습니다.정전협정 서문에는 이 협정이 "순전히 군사적 성질"에 속한다고 명시돼 있습니다.이를 근거로 통일부 등 한국 정부와 민간 일각에서는 유엔사가 비군사적 성격의 DMZ 출입에까지 허가권을 행사하는 것은 법적 근거가 미흡하다는 반론을 제기하기도 합니다.(사진=연합뉴스)