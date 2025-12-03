경찰, '청주 실종 여성' 살해범 신상정보 공개 결정

경찰이 청주 실종 여성 살인범 김 모 씨(54)의 신상 정보를 공개하기로 결정했습니다.



충북경찰청은 오늘 신상정보공개심의위원회를 열고 살인, 사체유기 혐의로 구속된 김 씨에 대한 신상정보 공개를 결정했습니다.



김 씨의 이름과 나이, 얼굴은 내일부터 30일간 충북경찰청 홈페이지에 게시됩니다.



심의위원들은 범행의 잔혹성과 피해의 중대성, 피해자 유족의 의견 등을 종합적으로 고려한 것으로 전해졌습니다.



김 씨는 이에 대해 별도의 이의신청을 하지 않은 것으로 알려졌습니다.



김 씨는 사이코패스 진단 검사(PCL-R)에서는 사이코패스 기준에는 충족하지 않은 것으로 나타났습니다.



경찰은 내일 김 씨를 검찰에 넘길 방침입니다.



김 씨는 지난 10월 14일 밤 9시쯤 충북 진천군 문백면 한 노상 주차장에 주차된 전 연인 A(50대) 씨의 SUV에서 그가 다른 남성을 만난다는 사실을 알게 되자 격분해 흉기로 10여 차례 찔러 숨지게 한 혐의를 받고 있습니다.



진천에서 오폐수 처리 등의 업체를 운영하는 그는 범행 이후 시신을 자신의 차량으로 옮겨 싣고 이튿날 회사로 출근했다가 오후 6시쯤 퇴근한 뒤 거래처 중 한 곳인 음성군의 한 업체 내 오폐수처리조에 시신을 유기한 혐의도 있습니다.



범행 흔적이 남아 있는 A 씨의 SUV는 자신의 다른 거래처 2곳에 천막으로 덮어 숨겨놓았다가 지난달 24일 충주호에 유기했습니다.



경찰은 실종 이틀만인 지난 10월 16일 A 씨의 가족으로부터 신고를 받고 수사에 착수했으나, 수사 초기 단순 가출 사건으로 여기다가 뒤늦게 강력범죄 사건으로 전환해 부실 수사라는 비판을 받았습니다.



경찰은 김 씨의 자백을 받아 A 씨 실종 약 44일 만에 A 씨의 시신을 수습했습니다.