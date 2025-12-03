씨네필·영화인이 가장 사랑한 영화관 '씨네큐브', 25주년 생일 잔치 열었다

이미지 확대하기

예술영화관 씨네큐브가 25주년을 맞아 영화계 인사들과 함께 생일잔치를 열었다.태광그룹 미디어계열사 티캐스트가 운영하는 예술영화관 씨네큐브가 개관 25주년을 맞아 지난 12월 2일 서울 광화문에서 기념행사를 성황리에 개최했다. '극장의 시간들'의 감독 및 배우, 제작진을 비롯해 영화감독, 배우, 영화인, 문화체육관광부 관계자 등 영화계 인사 약 150명을 포함한 총 200여 명이 참석해, 씨네큐브의 의미 있는 발자취를 함께 되짚고 미래를 조망하는 자리가 됐다.씨네큐브는 2000년 12월 2일, 태광그룹 이호진 전 회장의 제안으로 '도심 속에서 시민이 자유롭게 문화·예술을 향유할 수 있는 공간'을 목표로 기획돼 개관했다. 이후 25년간 독립·예술영화의 다양성과 공공성을 지켜온 대표 공간으로 자리매김했다.기념식에 참석한 최성희 문화체육관광부 콘텐츠정책국장은 축사를 통해 "서울의 중심인 광화문에서 예술영화를 만날 수 있는 공간이 25년 동안 변함없이 자리를 지켜왔다는 점에서 매우 뜻깊다"며, "씨네큐브는 다양한 작품이 관객과 만나는 창구이자, 관람 이상의 감정과 추억이 깃든 소중한 공간으로 자리해 왔다"고 말했다. 이어 "앞으로도 우리 영화 생태계의 다양성을 상징하는 문화 향유의 장으로서 씨네큐브가 그 역사를 꾸준히 이어가길 기대한다"고 밝혔다.이날 행사에서는 씨네큐브 25주년 기념 영화 '극장의 시간들'이 특별 상영됐다. 이종필, 윤가은, 장건재 감독이 연출한 세 편의 단편으로 구성된 이 앤솔로지 작품은 극장이 지닌 예술적·사회적 의미를 다양한 시선으로 조명했다. 무대 인사에 나선 감독들은 씨네큐브에 대한 각자의 애정을 전했다.'한국이 싫어서', '한여름의 판타지아'의 장건재 감독은 "광화문에는 시청 광장도 있고 청계천도 있고 씨네큐브도 있다"며 짧은 축하 인사를 건넸다.'세계의 주인', '우리들'의 윤가은 감독은 "이 극장이 광화문에서 25년을 버텨내는 동안, 제 인생을 바꿔준 영화들을 너무 많이 만났다. 앞으로도 50년, 100년 동안 많은 사람들의 인생을 바꿔줄 영화들이 계속 상영되길 바란다"고 전했다.'탈주', '삼진그룹 영어토익반'의 이종필 감독은 "오래전에 광화문에 있었던 예술영화관 중에서 지금은 씨네큐브만 남은 것 같다"며, "그래서 시간이 갈수록 더 소중한 공간이 되는 것 같다"고 말했다.한편 씨네큐브는 25주년을 돌아보는 [25주년 특별전: 우리가 사랑한 영화들]에 이어 연말 정기 기획전 [2025 씨네큐브 예술영화 프리미어 페스티벌]도 개최 중이다. 11월 27일부터 12월 7일까지 열리는 이번 기획전에서는 짐 자무쉬, 리처드 링클레이터, 미셸 프랑코, 미야케 쇼 등 세계적 거장 감독들의 신작과 주요 영화제에서 주목받은 신진 감독들의 작품들이 관객과 만난다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)