"중국은 관문일 뿐"…도전은 이제 시작!

만리장성 격파를 이끈 한국 농구의 에이스 이현중 선수가 소속팀 일정을 위해 출국했는데요.



대표팀도, 자신도 이제 시작이라며 꿈을 향한 도전을 다짐했습니다.



중국과 1차전에서 월드컵 예선 신기록인 3점슛 9개를 쏟아부으며, 두 경기 53점을 몰아친 이현중은 모든 공을 동료에게 돌렸습니다.



[이현중/농구 국가대표 : 제 개인 기록이 뛰어났다기보다는 저희 팀원들이 같이 만들어낸 팀 기록이라고 말하고 싶습니다.]



중국전 2연승은 시작일 뿐이라며, 8년 만에 월드컵 본선 진출, 그 이상을 다짐했습니다.



[이현중/농구 국가대표 : 중국만 이겨서 저희가 끝난 게 아니라 저희가 더 높은 무대로 올라가기 위해서는 중국은 당연히 거쳐야 하는 관문이었고, 저는 어느 팀을 만나든 자신 있습니다.]



일본 리그에서도 3점슛 1위로 소속팀의 선두 질주를 이끌고 있는 이현중은, NBA 진출의 꿈도 멈추지 않겠다고 약속했습니다.



[이현중/농구 국가대표 : 계속 도전할 거고요, 현재에 집중하다 보면 좋은 기회가 올 거고 더 좋은 결과가 있을 거라고, 저 자신을 믿고 더 열심히 해보겠습니다.]



(영상취재 : 유동혁, 영상편집 : 하성원)