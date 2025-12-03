뉴스

모텔서 흉기 난동으로 3명 사망·1명 중상…가해자도 사망

권민규 기자
작성 2025.12.03 21:28 수정 2025.12.03 21:42 조회수
<앵커>

경남 창원의 한 모텔에서 20대 남성이 흉기를 휘둘러 10대 남녀가 숨지고, 또 다른 10대 남성이 크게 다쳤습니다. 흉기를 휘두른 남성도 숨졌는데 범행 직후 창밖으로 뛰어내린 걸로 추정됩니다.

권민규 기자의 보도입니다.

<기자>

오늘(3일) 오후 5시 10분쯤 경남 창원 마산 회원구 합성동의 한 모텔 3층 객실 화장실에서 남성 2명과 여성 1명이 피를 흘리며 쓰러진 채 발견됐습니다.

이들은 모두 10대로 남녀 2명이 이미 심정지 상태로 병원으로 옮겨졌으나 숨졌고, 나머지 10대 남성 1명은 중상을 입고 병원에서 치료를 받고 있습니다.

3명 모두 목 부위에 상처가 있었던 것으로 알려졌습니다.

모텔 건물 밖에선 20대 남성 A 씨가 골절 등 중상을 입은 채 발견됐습니다.

모텔 3층에서 뛰어내린 것으로 추정되는데 병원으로 이송됐지만 숨졌습니다.

경찰은 이 남성을 사건 피의자로 보고 수사를 벌이고 있습니다.

모텔 관계자는 성인인 20대 남성이 오후 2시쯤 먼저 방을 잡은 뒤 10대 3명이 나중에 합류했다고 전했습니다.

경찰은 모텔 관계자 등을 상대로 이들 4명이 무슨 사이인지 정확한 사건 경위를 파악할 방침입니다.

(영상취재 : 박영준 KNN, 영상편집 : 원형희)
