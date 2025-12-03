"훈식이형·현지누나" 딱 걸린 화면…긴밀한 문자 오갔다

<앵커>



민주당 문진석 의원이 김남국 대통령실 비서관에게 한 민간 협회의 인사를 청탁하는 내용의 SNS 메시지가 카메라에 포착됐습니다. 논란이 커지자 민주당은 매우 부적절한 처신이라고 지적했고, 대통령실도 나서 "김 비서관에 대해, 엄중 경고 조치했다"고 밝혔습니다.



박재연 기자입니다.



<기자>



어제(2일) 밤 국회 본회의장.



내년도 정부 예산안 처리하는 본회의가 진행되던 도중, 민주당 문진석 의원의 휴대전화 화면이 한 언론사 카메라에 찍혔습니다.



문 의원이 김남국 대통령실 디지털소통비서관과 주고받은 텔레그램 메시지가 촬영된 겁니다.



'같은 대학 출신 후배를 자동차산업협회 회장으로 추천해달라'는 취지였습니다.



추천 인물의 이력서로 추정되는 파일도 첨부돼 전달됐습니다.



'내가 추천하면 강훈식 실장이 반대할 거니까, 아우가 추천해달라'는 문 의원에, 김 비서관은 "훈식이 형이랑 현지 누나한테 추천하겠다"고 화답했습니다.



강훈식 대통령비서실장과 김현지 제1부속실장에게 민간협회 회장자리까지 인사청탁을 한 거란 비판이 일자 민주당도 매우 부적절하다는 입장을 냈습니다.



[박수현/민주당 수석대변인 : 이 문제에 대해서 매우 부적절한 처신으로 그렇게 보고 있는 것은 틀림없습니다.]



대통령실도 "부정확한 정보를 부적절하게 전달한 내부 직원에 대해 공직기강 차원에서 엄중 경고 조치했다"고 공지함으로써 김 비서관을 경고한 사실을 밝혔습니다.



국민의힘은 이대로 끝낼 일이 아니라며 국정조사나 청문회를 요구했습니다.



[주진우/국민의힘 의원 : 형님 누나 하면서 인사에 다 관여하는 것 아니냐,라는 지금 의혹이 제기되는 것이고요.]



오늘 열린 국회 소속 상임위원회 회의에도 참석하지 않은 문 의원은 외부활동을 사실상 중단했는데, 별다른 입장도 내지 않고 있습니다.



(영상취재 : 김용우, 영상편집 : 최진화, 디자인 : 김한길·홍지월, 사진제공 : 뉴스핌)