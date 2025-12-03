"적극 보상 검토"…"정보 '유출'로 재공지"

<앵커>



지금부터는 목동 스튜디오에서 이어서 전해드립니다. 쿠팡의 대규모 개인정보 유출 사태 파장이 계속되고 있습니다. 국회는 이틀째 긴급 현안질의를 열고 쿠팡에 대한 질타를 이어갔는데요. 쿠팡 대표는 "합리적인 보상 방안을 마련하겠다"고 했습니다.



먼저 홍영재 기자입니다.



<기자>



쿠팡의 창업자, 김범석 미국 본사 이사회 의장은 오늘(3일)도 모습을 드러내지 않았습니다.



박대준 쿠팡 대표만 이틀 연속 국회에 출석해 고개를 숙였습니다.



[박대준/쿠팡 대표이사 : 피해를 입으신 쿠팡 고객 분들과 국민들께 진심으로 사과의 말씀을 드립니다.]



박 대표는 자신도 올해 김 의장을 한 번도 만나지 못했다고 말했습니다.



김 의장에게 직접 사과할 것을 건의하라는 요청에는 "이사회를 통해 보고하겠다, 보고 체계가 그렇다"며 즉답을 피했습니다.



가입자들의 '탈쿠팡' 절차가 복잡하다는 지적에 절차를 보완하겠다면서 피해자에 대한 보상도 검토하겠다고 밝혔습니다.



[강명구/국민의힘 의원 : 전원 보상할 생각이시죠?]



[박대준/쿠팡 대표이사 : 합리적인 방안을 마련하도록 하겠습니다. 피해자에 대해서는 적극적으로 검토하겠습니다.]



피해자들이 가장 걱정하는 카드 등 결제 정보 유출 여부에 대해 쿠팡 측은 '침해 사실이 없다'며 선을 그었지만, 금융당국은 조사가 필요한 부분이라는 신중한 입장입니다.



[이찬진/금융감독원장 : 쿠팡에서도 그 결제정보와 관련 흔적이 있는지를 확인하기 위해서 지금 합동조사에 들어가려고 하는 그런 입장입니다.]



사과문을 홈페이지에 올렸다 내리는 등 정보 유출 사고 이후 미흡했던 쿠팡 측 대응도 다시 도마에 올랐습니다.



[허영/더불어민주당 의원 : (어제) 우리 보좌진한테 보낸 문자예요. '품절 전에 확인하세요' 이것 클릭하고 들어가면 사과문이 나왔어요. 사과문도 마케팅에 이용합니까?]



[박대준/쿠팡 대표이사 : 이건 제가 확인해 보겠습니다. 부적절했었던 것 같습니다.]



쿠팡은 개인정보 유출 사실을 공지할 때 '유출' 대신 '노출'이란 표현을 사용해 큰 비판을 받았습니다.



개인정보보호위원회는 '유출'로 수정하고 유출 항목도 빠짐없이 반영해 다시 공지하라고 요구했습니다.



(영상편집 : 채철호)