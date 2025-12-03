다시 불 밝힌 '응원봉'…"빛으로 지킨 민주주의"

<앵커>



새로운 집회 문화의 상징이 된 응원봉이 오늘(3일) 이곳 여의도 국회 앞을 비춥니다. 계엄 선포에 맞서 거리로 나섰던 시민들이, 오늘 계엄 1년을 맞아 다시 국회로 모였는데요. 현장으로 가보겠습니다.



김민준 기자, 오늘 이 추운 날씨에도 시민들이 응원봉을 손에 들고 거리로 나왔는데요. 현장 분위기 어떻습니까?



오늘 저녁 7시부터 이곳 국회의사당 역 인근 도로에서 '12·3 내란 외환 청산과 종식, 사회 대개혁 시민 대행진'이라는 이름의 집회가 열리고 있습니다.



굉장히 추운 날씨인데도 주최 추산 1만 명의 시민이 운집했습니다.



계엄 당일 군과 장갑차를 막아 냈던 시민들은 1년 만에 다시 '응원봉'을 들고 국회로 모였습니다.



[김보영/충남 천안시 : 1년 전 그날 밤에 잠 못 자고 밤을 샜거든요. 우리 자식들한테 그런 나라를 물려줄 수는 없다는 생각으로 계속 집회에 나왔었고요.]



주최 측은 행사가 끝나는 대로, 국민의힘 당사 쪽으로 행진할 예정이라고 밝혔습니다.



여의도 다른 곳에서는 보수 성향 단체들의 집회도 열렸는데, 태극기와 성조기를 흔드는 참석자들의 모습을 볼 수 있었습니다.



신자유연대, 자유민주주의청년 등 일부 보수단체들은 계엄의 정당성을 주장하기도 했습니다.



국회에서는 다크투어 행사도 진행됐다고요?



국회는 오늘부터 사흘간 여러 가지 행사를 준비했습니다.



비극적인 역사 현장을 돌아본다는 뜻의 '다크투어'도 그중에 하나입니다.



첫날인 오늘은 우원식 국회의장이 직접 해설사, 이른바 도슨트로 나섰습니다.



[우원식/국회의장 : 저쪽 담이 넘기가 쉽지 않아요 저 담이. 저게 일직선으로 발 디딜 데도 없고 그래서. 여기 오니까 이게 발 디딜 데가 있잖아요. 그래서 이리로, 이리로 넘어간 거죠.]



우 의장은 1년 전 자신이 급하게 뛰어넘어야 했던 국회 월담 장소 등을 돌며 당시의 급박했던 상황들을 설명했습니다.



(영상취재 : 최준식, 영상편집 : 위원양, 현장진행 : 박영일)