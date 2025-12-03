뉴스

특검, 김건희에 징역 15년·벌금 20억원 구형…1월 28일 선고

김덕현 기자
작성 2025.12.03 19:00 조회수
특검, 김건희에 징역 15년·벌금 20억원 구형…1월 28일 선고
김건희 특검이 정치자금법 위반 등의 혐의로 구속기소된 윤석열 전 대통령의 부인 김건희 여사에게 1심에서 징역 15년을 선고해달라고 재판부에 요청했습니다.

오늘(3일) 서울중앙지법 형사합의27부 심리로 열린 김 여사에 대한 결심 공판에서 특검팀은 자본시장법 및 알선수재 범행 대해서 징역 11년, 벌금 20억 원 및 추징 8억 1,144만 3,596원을 구형했습니다.

정치자금법 위반 혐의 대해선 징역 4년, 추징 1억 3,720만 원 선고를 재판부에 요청했습니다.

특검은 지난 8월 29일 자본시장법·정치자금법 위반, 특정범죄가중처벌법상 알선수재 혐의를 적용해 김 여사를 구속기소했습니다.

김 여사는 2010∼2012년 '도이치모터스 주가 조작'에 공모자로 가담한 혐의를 받고 있습니다.

김 여사 측은 "단순히 자금을 댄 전주(錢主)"라는 취지로 혐의를 부인했지만, 특검은 김 여사가 3,800여 차례 통정·이상 거래를 통해 약 8억 1,000만 원의 시세 차익을 거두는 등 적극공모했다고 보고 있습니다.

김 여사는 2021년 6월부터 2022년 3월까지 '정치 브로커' 명태균 씨로부터 2억 7,000만 원 상당의 여론조사 결과 58회를 무상으로 받아 정치자금법을 위반한 혐의도 받습니다.

김 여사 측은 이에 대해 "개인적 목적에 따라 실시한 여론조사를 카톡으로 몇 차례 받아본 것에 불과하다"고 혐의를 부인해왔습니다.

또, 김 여사는 건진법사 전성배 씨를 통해 통일교 민원을 청탁받고 2022년 4~7월 샤넬 가방 등 총 8,000만 원 상당의 금품을 수수한 혐의(알선수재)도 받고 있습니다.

김 여사 측은 처음에는 샤넬 가방을 받은 사실이 없다고 전면 부인하다가 최근 가방 수수 사실을 인정한 바 있습니다.

다만, 영국 그라프사의 목걸이는 여전히 받은 적이 없다며, 금품을 대가로 청탁을 받은 사실이 없다고 주장하고 있습니다.

도이치모터스 주가 조작, 통일교 금품 수수 의혹 등 관련 김 여사의 1심 결과는 다음 달(1월) 28일 선고됩니다.
