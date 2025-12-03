대한체육회, 체육단체 대상 '생성형 AI·정보보호' 교육 실시

▲ 지난해 체육단체 정보화 교육 현장
대한체육회(회장 유승민)가 오는 5일(금요일) 오후 2시 전국 체육단체 임직원을 대상으로 '2025년 체육단체 정보화 및 정보보호 교육'을 실시한다고 밝혔습니다.
이번 교육은 급변하는 디지털 환경에 발맞춰 일선 체육 현장의 행정 능률을 높이고 정보보호 역량을 강화하기 위해 마련됐습니다.
교육 대상은 시도 및 시군구 체육회, 종목단체 등 전국 체육단체 임직원이고, 접근성을 높이기 위해 화상회의 플랫폼 줌(Zoom)을 통한 비대면 온라인 방식으로 진행됩니다.
프로그램은 최신 기술 동향을 반영해 실무 위주로 구성됐습니다.
참가자들은 업무 효율화를 위한 생성형 인공지능(AI) 활용 실습을 진행하고, 개인정보보호 및 정보보안 강화를 위한 안전 관리 수칙을 교육받습니다.
유승민 회장은 "이번 교육은 체육 행정가들이 AI 기술을 활용해 업무 생산성을 높이고, 중요 정보를 스스로 지킬 수 있는 보안 의식을 함양하는 데 초점을 맞췄다"며 "효율적이고 안전한 체육 행정 환경을 함께 만들어가길 바란다"고 당부했습니다.
(사진=대한체육회 제공, 연합뉴스)