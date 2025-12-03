대한체육회, 체육단체 대상 '생성형 AI·정보보호' 교육 실시

▲ 지난해 체육단체 정보화 교육 현장

대한체육회(회장 유승민)가 오는 5일(금요일) 오후 2시 전국 체육단체 임직원을 대상으로 '2025년 체육단체 정보화 및 정보보호 교육'을 실시한다고 밝혔습니다.이번 교육은 급변하는 디지털 환경에 발맞춰 일선 체육 현장의 행정 능률을 높이고 정보보호 역량을 강화하기 위해 마련됐습니다.교육 대상은 시도 및 시군구 체육회, 종목단체 등 전국 체육단체 임직원이고, 접근성을 높이기 위해 화상회의 플랫폼 줌(Zoom)을 통한 비대면 온라인 방식으로 진행됩니다.프로그램은 최신 기술 동향을 반영해 실무 위주로 구성됐습니다.참가자들은 업무 효율화를 위한 생성형 인공지능(AI) 활용 실습을 진행하고, 개인정보보호 및 정보보안 강화를 위한 안전 관리 수칙을 교육받습니다.유승민 회장은 "이번 교육은 체육 행정가들이 AI 기술을 활용해 업무 생산성을 높이고, 중요 정보를 스스로 지킬 수 있는 보안 의식을 함양하는 데 초점을 맞췄다"며 "효율적이고 안전한 체육 행정 환경을 함께 만들어가길 바란다"고 당부했습니다.(사진=대한체육회 제공, 연합뉴스)