뉴스

[스토브리그] 고개 숙여 사과한 한동훈 "계엄 미리 예방하지 못했다"…'당게' 질문에는 "미래로 가야" (feat. 배현진 국민의힘 의원)

작성 2025.12.03 17:13 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
"당시 여당 당대표로서 계엄을 미리 예방하지 못했다" 한동훈 전 국민의힘 대표가 12.3 계엄에 대해 사과했습니다. 반면 장동혁 대표는 "의회 폭거에 맞선 계엄"이라는 메시지를 내놨죠.
SBS 유튜브 '정치컨설팅 스토브리그'에 출연한 배현진 국민의힘 의원은 한 전 대표의 향후 행보를 묻는 정유미 앵커의 질문에 "나갈 수도 있죠"라고 답해 깜짝 놀라게 했는데요. 과연 이 대답은 어떤 의미였을까요? 영상으로 확인하시죠.

[정치컨설팅 스토브리그 본방송]
매주 화요일 오후 5시 찐라이브!

[정치컨설팅 스토브리그 커뮤니티]
지금 가장 궁금한 정치 현안에 대해 질문해주세요.
정치컨설팅 스토브리그 제작진이 대한민국 대표 정치 고수들에게 물어 답을 찾아드립니다.
https://premium.sbs.co.kr/board/63e32b5c00998a7d9a4a57a2

[정치컨설팅 스토브리그 인스타그램]
인스타그램을 팔로우 하면 최신 소식과 이벤트를 한눈에 확인할 수 있습니다.
https://www.instagram.com/sbs_stoveleague?igsh=cmdiOWJpNDkzdW93
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
스포츠머그 구독하기
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
    페이지 최상단으로 가기
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지