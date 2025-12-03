[스토브리그] 고개 숙여 사과한 한동훈 "계엄 미리 예방하지 못했다"…'당게' 질문에는 "미래로 가야" (feat. 배현진 국민의힘 의원)

"당시 여당 당대표로서 계엄을 미리 예방하지 못했다" 한동훈 전 국민의힘 대표가 12.3 계엄에 대해 사과했습니다. 반면 장동혁 대표는 "의회 폭거에 맞선 계엄"이라는 메시지를 내놨죠.

SBS 유튜브 '정치컨설팅 스토브리그'에 출연한 배현진 국민의힘 의원은 한 전 대표의 향후 행보를 묻는 정유미 앵커의 질문에 "나갈 수도 있죠"라고 답해 깜짝 놀라게 했는데요. 과연 이 대답은 어떤 의미였을까요? 영상으로 확인하시죠.



