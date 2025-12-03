[스토브리그] 계엄 1년, 국힘은 어떻습니까…사과는 NO? 한동훈 당게 당무감사 착수! (feat. 배현진 국민의힘 의원)

'12.3 비상 계엄 사태' 1년을 하루 앞둔 오늘도 장동혁 국민의힘 대표는 사과에 대한 분명한 입장을 밝히지 않았습니다. 공식 사과하고 尹어게인과 절연하라는 요구가 국민의힘 의원들은 물론 지도부 안에서도 나오고 있지만 침묵을 이어가고 있는 겁니다. SBS 유튜브 '정치컨설팅 스토브리그'에는 국민의힘 배현진 의원이 출연합니다. 계엄이 있고 1년, 배 의원과 국민의힘에게는 어떤 시간이었을까요? 한동훈 전 대표의 당원게시판 의혹에 대해 시작된 당무감사, 친한계에 대한 노골적인 숙청 의지로 해석되는 이 상황에서 친한계에게 다른 카드는 있는 걸까요? SNS를 통해 "천박한 김건희" "천박함을 천박하다 했는데"라며 작심 발언을 한 이유도 물어보겠습니다.



[정치컨설팅 스토브리그 본방송]

매주 화요일 오후 5시 찐라이브!



[정치컨설팅 스토브리그 커뮤니티]

지금 가장 궁금한 정치 현안에 대해 질문해주세요.

정치컨설팅 스토브리그 제작진이 대한민국 대표 정치 고수들에게 물어 답을 찾아드립니다.

https://premium.sbs.co.kr/board/63e32b5c00998a7d9a4a57a2



[정치컨설팅 스토브리그 인스타그램]

인스타그램을 팔로우 하면 최신 소식과 이벤트를 한눈에 확인할 수 있습니다.

https://www.instagram.com/sbs_stoveleague?igsh=cmdiOWJpNDkzdW93