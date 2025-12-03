EU, 러시아산 가스 수입 단계적 중단…2027년 전면 금지

▲ 유럽연합 깃발

유럽연합(EU)이 2027년부터 러시아산 가스 수입을 전면 금지하기로 했습니다.EU 이사회와 유럽의회는 향후 단계적 감축을 거쳐 2027년 가을까지 러시아산 가스 수입을 완전히 중단하는 데 합의했다고 현지시간으로 오늘(3일) 발표했습니다.이에 따라 러시아산 액화천연가스(LNG) 수입은 2027년 1월부터 금지되며, 천연가스 파이프라인을 통한 수입은 같은 해 9월부터 전면 금지됩니다.외신들은 이번 합의가 법적 구속력을 갖는 조항을 포함한다고 전했습니다.EU 이사회 공보실은 엑스(X·옛 트위터)에 "이번 조치는 러시아에 대한 의존을 끝내고 EU의 에너지 안보를 강화하는 데 기여할 것"이라고 밝혔습니다.블룸버그통신에 따르면 현재 유럽에서 러시아는 미국에 이어 두 번째로 큰 비중을 차지하는 LNG 수출국으로, EU가 수입하는 LNG의 약 15%는 러시아산입니다.EU가 러시아에 지불하는 LNG 수입 대금만 월 5억∼7억 유로(약 7천억∼7천500억 원)에 달합니다.유럽은 2022년 러시아의 우크라이나 침공 이후 대러 에너지 의존도를 낮추기 위해 지속적으로 공급처 다변화를 추진해 왔습니다.미국 역시 EU에 러시아산 가스 대신 자국산 LNG 구매를 확대하라고 압박하고 있습니다.EU의 행정부인 집행위원회는 지난 7월 말 미국이 일방적으로 예고한 30％ 관세를 15％로 인하하는 조건의 무역 합의를 체결하면서 3년간 미국에서 7천500억 달러 상당의 원유와 가스를 구매하겠다고 약속한 바 있습니다.EU는 아울러 동결된 유럽 내 러시아 자산을 우크라이나 지원에 사용하는 방안의 추진을 본격화하고 있습니다.EU 집행위는 유럽 내에 동결된 1천400억 유로(약 196조 원) 규모의 러시아 자산을 활용한 우크라이나 지원 방안을 법안으로 공식 제안할 계획이라고 로이터통신이 보도했습니다.러시아 동결 자산이 실제로 우크라이나 지원에 투입될 경우, 우크라이나는 향후 러시아가 전쟁 피해에 대한 배상금을 지급하는 경우에만 대출을 상환하면 됩니다.다만, EU는 우크라이나 지원을 위해 금융시장 차입, 또는 차입과 동결자산 활용을 병행하는 방식도 열어둔 상태입니다.