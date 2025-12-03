통일부 "새 항공안전법, 전단 중단 효과…긴장 완화 노력 뒷받침"

▲ 대북 전단 뭉치의 무게를 확인해주는 최성룡 납북자가족모임 대표

통일부는 비행금지구역에서 무인자유기구 비행을 금지하는 내용으로 '항공안전법'이 개정된 데 대해 "남북관계를 가로막고 접경지역의 안전과 평화를 위협하던 대북 전단 살포가 중단될 것으로 보인다"고 밝혔습니다.통일부는 기자단에 배포한 언론안내문에서 "이재명 정부는 출범 직후부터 군사적 긴장을 완화하고, 남북 간 신뢰를 회복하기 위해 대북 전단 살포 차단, 대북확성기 방송 중단 등 선제적 조치를 취해왔으며, 이번 항공안전법 개정은 정부의 이러한 노력을 뒷받침할 것"이라고 밝혔습니다.통일부는 "나아가 접경지역에서 항공안전법 등 위반행위를 예방·제지하기 위한 '경찰관 직무집행법' 개정안도 국회에서 조속히 처리되기를 기대한다"고 촉구했습니다.앞서 국회는 어제 본회의에서 외부에 달린 물건의 무게에 무관하게 비행금지구역에서 무인자유기구의 비행을 금지하고 그 위반 행위에 대해 처벌하는 내용의 항공안전법을 의결했습니다.개정 전 법령은 무인자유기구 외부에 달린 물체의 무게가 2㎏ 미만이면 국토교통부 장관의 승인 없이도 비행금지구역에서 비행할 수 있도록 돼 있었습니다.이에 따라 일부 단체는 전단 뭉치의 무게를 2㎏ 미만으로 풍선을 제작해 전단을 살포하기도 했습니다.(사진=연합뉴스)