잘나가던 트럼프 가족 '코인 사업' 휘청

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령 자녀들

도널드 트럼프 미국 대통령의 두 아들이 주요 주주로 참여한 비트코인 채굴·비축 기업 '아메리칸 비트코인' 주가가 2일(현지시간) 폭락했습니다.이날 미국 나스닥 시장에서 아메리칸 비트코인 주가는 38.8% 하락한 2.19달러에 마감했습니다.전날 대비 23% 하락 출발한 주가는 30분 만에 낙폭이 52%로 확대됐습니다.이에 따라 시가총액이 20억 달러로 쪼그라들었습니다.아메리칸 비트코인은 지난 9월 3일 나스닥 상장사인 그리폰 디지털 마이닝과 합병을 통해 우회 상장했는데 이 회사가 합병 전 사모 발행한 주식이 의무 보유가 풀리면서 주가가 급락한 것입니다.이날 주가는 상장일 종가(8.04달러) 대비 73% 하락한 수준입니다.회사는 보도자료에서 "해당 주식들이 시장에 풀리고 일부 투자자들이 차익 실현 기회를 잡으면서 단기적인 변동성이 발생할 것으로 예상한다"고 했습니다.이 회사의 공동 창업자이자 전략 책임자인 트럼프 대통령의 차남 에릭 트럼프는 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X·옛 트위터)에 "나는 보유한 아메리칸 비트코인 주식을 모두 가지고 있다"며 "이 산업을 이끌어가는 데 100% 헌신하고 있다"고 했습니다.트럼프 대통령의 장남 도널드 트럼프 주니어와 에릭 트럼프는 이 회사 지분 약 20%를 소유하고 있습니다.두 사람은 지난 3월 말 가상화폐 인프라 기업 '헛 에이트'(HUT 8)의 비트코인 채굴 부문을 인수·합병해 아메리칸 비트코인을 출범시켰습니다.아메리칸 비트코인은 3분기에 매출 6천420만 달러, 순이익 350만 달러의 실적을 올렸습니다.최근 2개월 새 비트코인 가격이 약 25% 하락하는 등 가상화폐 시장이 전반적으로 침체를 겪었지만 트럼프 가족과 관련된 프로젝트들의 낙폭은 그보다 훨씬 더 컸습니다.트럼프 가족 회사인 '월드 리버티 파이낸셜'(WLF)이 발행한 토큰 WLFI 가격은 9월 초 고점 대비 51% 급락했다.트럼프 가족은 장부가 기준 60억 달러어치의 WLFI 토큰을 보유하고 있습니다.지난 8월 WLF가 상장기업인 알트5 시그마에 일부 WLFI 토큰을 판매하고, 현금 7억 5천만 달러와 이 회사 지분을 받았는데 알트5 시그마 주가 역시 약 75% 하락했습니다.취임 직전 트럼프 대통령과 부인 멜라니아 여사가 발행한 밈코인인 트럼프 코인($TRUMP)과 멜라니아 코인($MELANIA)도 올해 1월 최고가 대비 각각 약 90%, 99% 폭락했습니다.블룸버그는 '트럼프 프리미엄'처럼 보였던 것이 '트럼프 디스카운트'로 돌변해 가상화폐를 지탱하던 핵심 기둥 하나를 무너뜨리고 있고, 이는 투기적 시장과 심지어 대통령 본인에 대한 신뢰가 얼마나 빠르게 사라질 수 있는지 보여주는 신호라고 짚었습니다.(사진=연합뉴스)