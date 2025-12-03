"나침반이 되어준 팬들 고맙다"...스트레이 키즈, '빌보드 200' 8연속 정상 소감

이미지 확대하기

그룹 스트레이 키즈가 SKZ IT TAPE 'DO IT'으로 '빌보드 200' 8연속 1위라는 대기록을 썼다. 스트레이 키즈는 소속사 JYP엔터테인먼트를 통해 "2025년은 오래 기억될 한 해가 될 것 같다"며 진심 어린 소감을 전했다.3일 스트레이키즈는 "정말 믿기지 않는다. 전 세계 스테이(팬덤명: STAY)와 함께 지구 7바퀴를 돈 월드투어 여정, '빌보드 200' 7연속·8연속 1위, 각종 음악 시상식 대상까지… 스테이가 없었다면 불가능한 성과들"이라며 "늘 저희의 선택을 응원해 주고 나침반이 되어주신 스테이, 진심으로 감사드린다"고 고마움을 전했다. 이어 "앞으로도 저희만의 길을 묵묵히 걸어 나가겠다"고 각오를 다졌다.스트레이 키즈는 11월 21일 발매한 SKZ IT TAPE 'DO IT'으로 발매 첫 주 미국에서 약 29만 5000장의 판매량을 기록, 12월 6일 자 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200' 정상에 올랐다.이번 성과로 총 8개의 '빌보드 200' 1위작을 손에 쥔 스트레이 키즈는 비틀스(The Beatles), 롤링스톤스(The Rolling Stones)를 이어 전 세계 그룹 중 해당 차트에서 세 번째로 많은 1위작을 보유한 그룹이 되며 유투(U2)와 타이기록을 썼다.앞서 7번째 1위작 'KARMA'로 세운 '2000년대 해당 차트 최다 1위 그룹'이라는 기록도 자체 경신하며 '빌보드 200' 가장 높은 곳에서 반짝인 8장의 앨범으로 글로벌 최강자의 자격을 증명했다.또한 영국 오피셜 차트와 호주 ARIA 차트, 스포티파이 글로벌 차트에서도 일제히 상위권에 오르며 글로벌 음악 시장에서의 영향력과 존재감을 재확인했다.올해만 두 차례 빌보드 신기록을 세운 데 이어 각종 시상식 대상까지 휩쓴 스트레이 키즈는 "'확신을 가지고 지금 과감하게 행동하라'는 메시지를 담은 앨범처럼, 앞으로도 'This is it!'이라고 말할 수 있는 순간을 만들어가겠다"고 밝혔다.원동력인 스테이에 대한 깊은 감사 속에 연말까지 계속될 스트레이 키즈의 글로벌 행보에 팬들의 관심이 집중되고 있다.사진제공=JYP엔터테인먼트(SBS연예뉴스 강경윤 기자)