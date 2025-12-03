"개인정보 '노출' 아닌 '유출'"…쿠팡 '사태 축소' 비판

<앵커>



쿠팡에 대한 국회의 질타는 오늘(3일)도 이어지고 있습니다. 개인정보보호위원회는 쿠팡에 개인정보 유출 사태를 회원들에 다시 안내하라고 요구했습니다.



3천370만개 계정의 정보 유출 사고에 대해 개인정보보호위원회가 긴급 전체회의를 열었습니다.



개인정보위는 피해 예방 조치 안내가 충분하지 않았고, 쿠팡의 자체 대응과 피해 구제 절차도 미흡해 국민 우려가 커진 상황이라고 지적했습니다.



그러면서 기존에 쿠팡이 안내한 개인정보 '노출' 통지를 '유출'로 수정해 다시 통지하라고 요구했습니다.



또 홈페이지 초기 화면이나 팝업창을 통해 일정 기간 이상 유출 내용을 공지하고, 공동현관 비밀번호와 쿠팡 계정 비밀번호 변경 권고 등 추가 피해 예방 요령을 적극 안내하라고 주문했습니다.



앞서 쿠팡은 홈페이지 등에 올린 사과문을 사흘만에 내리고 유출 항목 중 공동현관 비밀번호 등 일부를 누락해 사태를 축소해 보이려는 것 아니냐는 비판을 받았습니다.



개인정보위는 쿠팡에 7일 이내 조치 결과를 제출하도록 하고 이행 상황을 지속 점검할 계획입니다.



개인정보위는 "국민 다수의 연락처, 주소 등이 유출된 사안의 중대성을 무겁게 인식하고 있다"고 강조했습니다.



[송경희/개인정보보호위원장 : 신속하고 면밀한 조사를 거쳐 위반 사항을 확인할 시, 사고 책임에 상응하는 엄중한 제재 처분을 내릴 예정입니다.]



오후 2시부터는 국회 정무위원회에서 쿠팡 사태에 관한 현안질의가 이어지고 있습니다.



여야는 박대준 쿠팡 대표 등 쿠팡 경영진을 상대로 유출 경위와 보안 실태 등을 집중적으로 추궁하고 있습니다.



