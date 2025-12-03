김건희 재판 오늘 변론 종결…계엄 1년에 '결심'

<앵커>



도이치모터스 주가조작 등의 혐의를 받는 김건희 씨의 재판이 오늘(3일) 마무리됩니다. 오전부터 시작된 결심 공판이 진행 중인 가운데, 오늘 특검의 구형과 김 씨의 최후 진술을 거친 뒤, 선고는 내년 초에 나올 것으로 보입니다.



신용일 기자입니다.



도이치모터스 주가조작으로 자본시장법 위반 등 혐의를 받는 김건희 여사에 대한 재판은 오늘 오전 10시 10분 서울중앙지방법원에서 열렸습니다.



김 여사는 검은색 코트를 입고 안경과 흰 마스크를 쓴 채 법정에 출석했는데, 재판부에 진술 거부권을 행사하겠다고 밝히며 특검 측 질문에 답변하지 않았습니다.



오늘 재판에선 특검팀이 도이치모터스 공범으로 지목한 이 모 씨에 대한 증인신문이 진행될 예정이었습니다.



특검이 최근 이 씨의 조서를 증거로 추가 제출했는데, 피고인 측이 증거 부동의 방침을 밝혀 신문을 진행하기로 한 겁니다.



이에 따라 결심 공판도 미뤄질 수 있단 관측이 나왔습니다.



하지만 이 씨 측은 불출석 사유서를 제출하고 재판에 나오지 않았고, 피고인 측이 조서를 증거로 인정하겠다고 선회하면서, 조금 뒤 김 여사에 대한 특검의 구형이 이뤄질 예정입니다.



결심 공판 종료 이후 김 여사에 대한 법원의 선고는 내년 초쯤 이뤄질 것으로 보입니다.



김 여사는 2010년부터 2년여간 도이치모터스 주가 조작에 가담해 8억 1천만 원 상당의 부당이득을 취득한 혐의 등으로 지난 8월 구속기소 됐습니다.



윤석열 전 대통령과 공모해 정치 브로커 명태균 씨로부터 2억 7천만 원 상당의 여론조사를 무상으로 받고, 건진법사 전성배 씨와 공모해 통일교 관계자로부터 교단 지원 청탁과 함께 고가 목걸이 등 8천만 원 상당의 금품을 수수한 혐의도 적용됐습니다.



(영상취재 : 설민환, 영상편집 : 전민규)