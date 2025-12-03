아이들, 내년 2월 월드투어 'Syncopation' 글로벌 대장정 시작

이미지 확대하기

그룹 i-dle (아이들)이 2026년 월드투어를 개최한다.소속사 큐브 엔터테인먼트는 3일 아이들(미연, 민니, 소연, 우기, 슈화) 공식 SNS 채널을 통해 '2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation]'의 티저 포스터를 공개하며 월드투어 개최 소식을 전했다. 아이들은 지난 2022년 첫 월드투어 'JUST ME ( )I-DLE'과 2023년 'I am FREE-TY', 2024년 'iDOL'에 이어 네 번째 월드투어에 돌입한다.티저 포스터에는 월드투어가 진행되는 도시 목록과 함께 왜곡된 질감으로 표현된 월드투어 타이틀 'Syncopation'이 담겨 이목을 모았다. 'Syncopation'은 약한 박자에 강세를 주어 리듬의 흐름에 변화와 긴장감을 주는 기법으로, 이번 월드투어가 고정된 틀에 얽매이지 않고 예상을 뒤엎는 아이들만의 리듬과 에너지를 선보이는 여정이라는 의미를 담고 있다.아이들은 오는 2월 21일, 22일 서울 KSPO DOME에서 첫 공연을 열며 대망의 월드투어 축포를 쏘아 올린다. 이후 3월 7일 타이베이, 3월 21일 방콕, 5월 27일 멜버른, 5월 30일 시드니, 6월 13일 싱가포르, 6월 20일과 21일 요코하마, 6월 27일과 28일 홍콩 등에서 공연을 개최한다. 추가 도시와 공연 일정은 추후 공개될 예정이다.지난 10월 사이타마 슈퍼 아레나와 지라이온 고베 아레나에서 첫 일본 아레나 투어를 성공적으로 마친 아이들은 '2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation]'를 통해 글로벌 투어 열기를 이어간다.아이들은 지난달 28일 '2025 마마 어워즈(2025 MAMA AWARDS)'에 출연해 강렬한 라이브 퍼포먼스와 '팬스 초이스' 상을 수상하며 글로벌 영향력을 다시 한번 증명했다.사진 = 백승철 기자 / 큐브 엔터테인먼트(SBS연예뉴스 강경윤 기자)