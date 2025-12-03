뉴스

이 대통령 "물가 상승은 급격한 경제회복 때문…고물가는 아냐"

박예린 기자
작성 2025.12.03
▲ 이재명 대통령이 12·3 비상계엄 사태 1주년인 3일 용산 대통령실에서 '빛의 혁명 1주년 대국민 특별성명'을 마친 뒤 취재진 질문에 답하고 있다.

이재명 대통령은 오늘(3일) 최근 물가 상승의 배경에는 한국 경제가 급속도로 회복하는 영향도 있다며 대책을 세우고 있다고 밝혔습니다.

이 대통령은 오늘 오전 '빛의 혁명 1주년, 대국민 특별성명'을 발표한 자리에서 물가 상승 압력을 어떻게 관리할지에 대한 취재진 질문에 이같이 답했습니다.

이 대통령은 "물가와 경제성장의 관계를 생각해볼 필요가 있다"며 "경제가 아주 급격한 회복세를 보이고 있기에 물가 상승 압력이 되지 않을까 한다. 환율 문제도 있고, 주가 문제도 있고 아주 복합적"이라고 말했습니다.

이어 "전체적으로 보면 고물가는 아닌데 상황이 급변하다 보니 체감물가가 상당히 높을 수 있고 국민에게 큰 고통이 될 수도 있다"며 "면밀히 상황을 주시하며 가능한 대책을 수립 중이고, 또 일부는 집행하고 있다"고 강조했습니다.

(사진=연합뉴스)
