유병민 기자
작성 2025.12.03 14:41 조회수
'2골 1도움' 대전 서진수, 올해 K리그1 마지막 라운드 MVP
▲ 대전 서진수.

프로축구 대전하나시티즌 공격수 서진수가 올 시즌 K리그1 마지막 라운드 최우수선수(MVP)로 뽑혔습니다.

한국프로축구연맹은 오늘(3일) 서진수가 하나은행 K리그1 2025 38라운드 MVP로 선정됐다고 밝혔습니다.

서진수는 지난달 30일 경북 김천종합운동장에서 열린 김천 상무와 원정 경기에서 멀티골을 기록한 데 이어 주앙 빅토르의 추가 골도 도와 대전의 3대 0 완승을 이끌었습니다.

이날 승리로 창단 후 처음 K리그1 준우승을 차지한 대전은 38라운드 베스트 팀에 선정됐습니다.

서진수는 세징야, 지오바니(이상 대구)와 함께 38라운드 베스트11 공격수로도 이름을 올렸습니다.

베스트11 미드필더에는 김승섭(제주), 토마스(안양), 김봉수(대전), 모재현(강원)이 뽑혔습니다.

수비수는 안톤(대전), 진시우(광주), 김문환(대전)이 한 자리씩 차지했고, 골키퍼는 송범근(전북) 몫이었습니다.

38라운드 베스트 매치는 지난달 30일 대구iM뱅크파크에서 2대 2로 승부를 가리지 못한 대구FC-FC안양 경기입니다.

(사진=한국프로축구연맹 제공, 연합뉴스)
