[자막뉴스] "싹 다 잡아들여" 하곤 '아무말 대잔치'…"억압하는 과거 계엄과 달라" 강변

윤석열 전 대통령이 12·3 비상계엄 1년을 앞두고 일본 언론과 한 인터뷰에서 계엄에 대해 "자유민주주의 헌정 질서 붕괴와 국가 위기 상황에서 내린 국가 비상사태 선언"이라며 "주권자인 국민에게 이러한 상황을 알린 것"이라고 주장했습니다.



윤 전 대통령은 일본 요미우리신문과의 서면 인터뷰에서 "국민을 억압하는 과거의 계엄과는 다르다"며 "몇 시간 만에 국회의 해제 요구를 받아들였기 때문에 국회 무력화 의도는 없었다"고 밝혔습니다.



윤 전 대통령은 또 재임 기간 한일관계 개선에 노력한 데 대해 "한일관계 발전은 두 나라뿐만 아니라 인도·태평양 지역에서 자유와 평화의 번영을 위해 매우 중요하다"고 의미를 부여했습니다.



요미우리는 "윤 전 대통령이 계엄 선포를 다시 정당화했다"며 하지만 한국 여론은 윤 전 대통령에게 냉담한 편이라고 전했습니다.



이 신문은 지난달 변호인을 통해 윤 전 대통령 서면 인터뷰를 했다고 밝혔습니다.



다른 일본 언론들은 한국 사회가 계엄 1년을 맞았지만 통합되지 못한 채 분열을 지속하고 있다고 분석했습니다.



마이니치신문은 "계엄령 직후 윤 전 대통령 탄핵 등을 둘러싸고 한국 여론의 분단과 대립이 첨예화했다"고 보도했습니다.



이어 "이재명 정부는 '사회통합'을 내세우고 있지만, 계엄령 뒤처리와 관련해 한국의 여야는 사회 분단을 확산하는 '원심력'에 저항하지 않고 있다"고 분석했습니다.



또 여야 모두 강성 지지층만 의식하고 있다며 "중도층을 방치한 진보, 보수 양극단의 대립은 1년이 지나도 누그러지지 않고 있다"고 덧붙였습니다.



아사히신문도 "한국 사회는 여전히 충격의 여파 속에 있다"며 "보수와 진보가 격한 대립을 지속하는 정치가 민의를 반영하고 있는가에 대한 논의가 심화하기를 기대한다"고 전했습니다.



