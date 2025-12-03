뉴스

[여담야담] 추경호 구속영장 기각…민주 "사법쿠데타" 반발

SBS 뉴스
작성 2025.12.03 15:21 조회수
[편상욱의 뉴스브리핑]

인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <편상욱의 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다.

■ 방송 : SBS <편상욱의 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:00)
■ 진행 : 편상욱 앵커
■ 대담 : 전용기 더불어민주당 의원, 김용태 국민의힘 의원
--------------------------------------------

● 추경호 구속영장 기각

전용기 / 더불어민주당 의원
"추경호 영장 기각, 법원 판단 나와 더 이상 논의 대상 아냐…앞으로 재판서 '방해 혐의' 판단해야"

김용태 / 국민의힘 의원
"특검, 오해하고 사실 억측한 부분 있을 것…이번 영장 판단 통해 다시 돌아봐야"

● 민주, "사법쿠데타" 반발

전용기 / 더불어민주당 의원
"국힘 '내란몰이' 발언, 정치적 선동…내란 현재진행형임을 보여주는 것"

김용태 / 국민의힘 의원
"한덕수 전 총리 첫 선고일 주목해야…국힘, 한덕수 유죄 시 중간지대 사라질 것"

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.

(SBS 디지털뉴스부)

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지