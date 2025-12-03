[여담야담] 추경호 구속영장 기각…민주 "사법쿠데타" 반발

[편상욱의 뉴스브리핑]
■ 방송 : SBS <편상욱의 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:00)
■ 진행 : 편상욱 앵커
■ 대담 : 전용기 더불어민주당 의원, 김용태 국민의힘 의원
● 추경호 구속영장 기각
전용기 / 더불어민주당 의원
"추경호 영장 기각, 법원 판단 나와 더 이상 논의 대상 아냐…앞으로 재판서 '방해 혐의' 판단해야"
김용태 / 국민의힘 의원
"특검, 오해하고 사실 억측한 부분 있을 것…이번 영장 판단 통해 다시 돌아봐야"
● 민주, "사법쿠데타" 반발
전용기 / 더불어민주당 의원
"국힘 '내란몰이' 발언, 정치적 선동…내란 현재진행형임을 보여주는 것"
김용태 / 국민의힘 의원
"한덕수 전 총리 첫 선고일 주목해야…국힘, 한덕수 유죄 시 중간지대 사라질 것"
