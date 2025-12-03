뉴스

[여담야담] 사과 대신 '단결' 외친 장동혁, 초재선 25명·한동훈은 '사과'

SBS 뉴스
작성 2025.12.03 15:19 수정 2025.12.03 15:21 조회수
[편상욱의 뉴스브리핑]

인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <편상욱의 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다.

■ 방송 : SBS <편상욱의 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:00)
■ 진행 : 편상욱 앵커
■ 대담 : 전용기 더불어민주당 의원, 김용태 국민의힘 의원
--------------------------------------------

● 장동혁, 사과 대신 "단결"

전용기 / 더불어민주당 의원
"장동혁, 기자회견 없이 SNS 통해 "단결" 메시지 전해…본인도 부끄러운 듯"

김용태 / 국민의힘 의원
"장동혁·이 대통령, 적대적 공생 하고 있어…각자 지지층만을 위한 정치 공세"

● 한동훈 "사과" 기자회견

전용기 / 더불어민주당 의원
"한동훈, 윤 탄핵에 오락가락 입장…정치적 이익만 추구해"

김용태 / 국민의힘 의원
"국민들, 국힘의 계엄에 대한 생각에 의구심…지도부, 메시지 내야"

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.

(SBS 디지털뉴스부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
