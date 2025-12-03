[여담야담] "대한국민 노벨평화상감" "국민주권의 날 아닌 정치인 반성의 날"

[편상욱의 뉴스브리핑]



● '빛의 혁명 1년' 특별성명



전용기 / 더불어민주당 의원

"사과는 사과로 끝나야…계엄 정당성에 손톱만큼의 여지도 줘선 안 돼"



김용태 / 국민의힘 의원

"국민주권의 날보다 먼저 정치인 반성의 날 만들어야…민주당의 횡포도 반성해야"



● "대한국민 노벨상감"



전용기 / 더불어민주당 의원

"과거 역사 반복된다는 건 '적당히' 하다 생긴 것…이번에 정확히 끊어야"



김용태 / 국민의힘 의원

"이 대통령 '정의로운 통합' 발언, 대통령 지지층만을 위한 정치 하겠다고 들려"



● "국회가 잘 판단할 것"



전용기 / 더불어민주당 의원

"국힘, 계엄 후에도 윤 찾고 당 대표는 아직 사과도 안 해…내란 끝난 것 아냐"



김용태 / 국민의힘 의원

"내란전담재판부, 발상 자체가 위헌적이고 과격한 것…통탄스러운 일"



