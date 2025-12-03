영국, '중국 초대형 대사관' 신축 승인 결정 또 연기

▲ 키어 스타머 영국 총리와 시진핑 중국 국가주석

영국 정부가 논란이 된 중국의 '초대형 대사관' 건설 승인 여부 결정을 다음 달로 또 연기했습니다.영국 일간 더타임스 등 현지 매체에 따르면 영국 정부는 당초 중국이 런던 중심부에 지으려는 새 대사관 건설 승인 여부를 이달 10일까지 결정할 방침이었습니다.하지만 국내외 정보를 담당하는 보안국(MI5)과 비밀정보국(MI6)을 관장하는 내무부와 외무부의 보안성 검토 의견 제출이 최근에야 이뤄지면서, 스티브 리드 주택지역사회부 장관이 최종 건설 승인 결정을 내리기 전 다른 기관들과 협의할 시간이 부족하게 됐습니다.앞서 영국 내에선 정부가 MI5와 MI6의 동의를 바탕으로 새 중국 대사관 건설 허가를 내 줄 거란 관측이 나오기도 했습니다.이들 정보기관을 대표하는 내무부와 외무부는 이번에 보안성 검토 의견을 내면서 새 중국 대사관 건설에 이의를 제기하지 않았습니다.영국 정부는 남은 절차를 마무리하고 내년 1월 20일까지 최종 결정을 내릴 계획이라고 더타임스는 전했습니다.그간 중국은 영국 정부가 정당한 이유 없이 새 중국 대사관 시설 건설 허가를 내주지 않고 있다고 불만을 제기해, 이 문제는 양국 간 민감한 외교 문제로 떠올랐습니다.중국은 2만㎡(6천50평) 부지에 자국의 유럽 최대 규모 대사관을 짓기 위해 지난 2018년 런던의 옛 조폐국 부지를 매입했습니다.하지만 영국 정부는 부근에 금융기관 통신망이 깔려 있어 경제 안보적 검토가 필요하다는 이유로 승인을 보류했고, 인근 주민들도 사생활 침해를 이유로 중국의 새 대사관 건설에 반대해왔습니다.특히 영국에서 최근 중국의 첩보 활동에 관한 경계심이 커진 상황도 중국의 초대형 대사관 건설 허가 결정을 어렵게 만드는 요인으로 작용하고 있습니다.영국에선 지난해 중국을 위해 간첩 행위를 한 혐의로 남성 두 명이 적발됐고, 최근 M15는 중국발 안보 위협으로 사이버 첩보 활동과 기밀 기술 탈취 등을 지목하며 경고음을 내기도 했습니다.영국 정부의 새 중국 대사관 건설 승인 결정은 스타머 영국 총리가 추진하는 다음 달 방중 시기를 즈음해 나올 가능성이 높은 것으로 평가됩니다.(사진=게티이미지코리아)