쿠팡 전현직 임원, 정보 유출 발생 후 수십억 원대 주식 매도

▲ 서울 쿠팡 본사

대규모 개인정보 유출 사고가 터진 쿠팡의 전현직 임원이 정보침해 사건이 발생한 시점 이후 수십억 원대 쿠팡 보유 주식을 내다 판 것으로 드러났습니다.현지시간 2일 미 증권거래위원회 공시에 따르면 거랍 아난드 쿠팡 최고재무책임자(CFO)는 지난달 10일 쿠팡Inc 주식 7만 5천350주를 주당 29.0195달러에 매도했다고 신고했습니다.매도 가액은 약 218만 6천 달러(약 32억 원)에 달합니다.프라남 콜라리 전 부사장도 지난달 17일 쿠팡 주식 2만 7천388주를 매도했다고 신고했습니다.매각 가치는 77만 2천 달러(약 11억 3천만 원)로 신고했습니다.콜라리 전 부사장은 검색 및 추천 부문을 총괄하던 핵심 기술담당 임원으로, 지난달 14일 사임했습니다.아난드 CFO와 콜라리 전 부사장의 쿠팡 주식 매도 시점은 쿠팡이 개인정보 유출 침해사고 발생 사실을 인지했다고 밝힌 시점 이전입니다.민감한 시점에 전현직 핵심 임원의 주식 처분이 이뤄지면서, 향후 '내부자 거래' 논란이 불거질 가능성을 배제할 수 없습니다.다만, 아난드 CFO는 SEC 신고서에서 11월 10일 주식 매도는 "연방규제 충족을 위해 2024년 12월 8일 채택한 거래계획에 따라 이뤄졌다"며 "주로 납세 의무를 충족하기 위한 것"이라고 사유를 설명했습니다.회사 내부자의 주식 거래에 관한 미 연방규제를 준수하며 비공개 중요 정보와 무관하게 1년 전 미리 정해둔 일정과 조건에 따라 자동으로 주식을 매각했다는 설명입니다.쿠팡은 지난달 29일 고객 계정 약 3천370만 개의 이름과 이메일, 전화번호, 주소, 일부 주문정보 등 개인 정보가 유출됐다고 발표했습니다 쿠팡은 앞서 지난달 18일엔 고객 4천500여 명의 개인정보가 유출된 사실을 인지했다며 관계 당국에 피해 사실을 최초 신고한 바 있습니다.과학기술정보방송통신위원장 최민희 의원실이 한국인터넷진흥원(KISA)으로부터 제출받은 침해사고 신고서에 따르면 쿠팡은 한국시간 지난달 6일 오후 6시 38분 자사 계정 정보에 대한 무단 접근이 발생했다고 보고했습니다.그러나 침해 사실을 인지한 시점은 12일이 지난 11월 18일 오후 10시 52분으로 기록됐습니다.(사진=연합뉴스)