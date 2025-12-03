윤, '계엄 1년' 일본 인터뷰서 "위기 상황에 내린 비상사태 선언"

▲ 윤석열 전 대통령

윤석열 전 대통령이 12·3 비상계엄 1년을 앞두고 일본 언론과 한 인터뷰에서 계엄에 대해 "자유민주주의 헌정 질서 붕괴와 국가 위기 상황에서 내린 국가 비상사태 선언"이라며 "주권자인 국민에게 이러한 상황을 알린 것"이라고 주장했습니다.윤 전 대통령은 오늘(3일) 보도된 요미우리신문과 서면 인터뷰에서 "국민을 억압하는 과거의 계엄과는 다르다"고 언급하고 "몇 시간 만에 국회의 해제 요구를 받아들였다"며 국회를 무력화할 의도는 없었다고 말했습니다.그는 재임 기간 한일관계 개선에 힘쓴 것과 관련해 "한일관계 발전은 두 나라뿐만 아니라 인도·태평양 지역에서 자유와 평화의 번영을 위해 매우 중요하다"고 의미를 부여했습니다.이어 한미일 3국 협력 확대 추진에 대해 큰 의미와 가치를 느낀다고 밝혔습니다.요미우리는 "윤 전 대통령이 계엄 선포를 다시 정당화했다"며 한국 여론은 윤 전 대통령에게 냉담한 편이라고 전했습니다.이 신문은 지난달 변호인을 통해 윤 전 대통령 서면 인터뷰를 했다고 밝혔습니다.한편, 일본 언론은 한국 사회가 계엄 1주년을 맞았지만 통합되지 못한 채 분열을 지속하고 있다고 진단했습니다.마이니치신문은 "윤 전 대통령이 계엄령을 선포한 지 1년이 됐다"며 "계엄령 직후 윤 전 대통령 탄핵 등을 둘러싸고 한국 여론의 분단과 대립이 첨예화했다"고 보도했습니다.이어 "이재명 정부는 '사회통합'을 내세우고 있지만, 계엄령 뒤처리와 관련해 한국의 여야는 사회 분단을 확산하는 '원심력'에 저항하지 않고 있다"고 분석했습니다.이 신문은 여야가 계엄에 가담한 공무원 처벌 등을 놓고 대립하고 모두 강성 지지층을 의식한 행보를 보이고 있다면서 "중도층을 방치한 진보, 보수 양극단의 대립은 1년이 지나도 누그러지지 않고 있다"고 덧붙였습니다.아사히신문도 한 면을 할애한 기사에서 '내란'에 대한 책임 추궁이 강해지고 있으며, 이에 야당이 반발하고 있다고 전했습니다.아사히는 별도 사설에서 "한국 사회는 지금도 여전히 충격의 여파 속에 있다"며 "책임 추궁에 그치지 말고 대통령이라는 거대 권력은 어떠해야 하는가, 보수와 진보가 격한 대립을 지속하는 정치가 민의를 반영하고 있는가에 대한 논의가 심화하기를 기대한다"고 당부했습니다.그러면서 "이 대통령에게 요구되는 것은 반복해서 주장했던 '국민통합' 실행"이라며 "남은 임기인 4년 반 동안 폭넓은 의견을 집약하고 숙의를 거듭하는 노력이 필요하다"고 조언했습니다.이 신문은 "민주화 이후 계엄이라는 이상 사태는 수습했지만, 민주주의를 위협하고 위기로 이어질 싹은 계속 존재한다"며 "민주주의를 흔드는 위험의 심각화는 일본을 포함한 세계적 과제가 되고 있다"고 지적했습니다.