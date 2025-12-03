지난해 출생아 기대수명, '역대 최고' 83.7세

▲ 신생아

지난해 태어난 아이의 기대수명이 83.7세로 역대 최고치를 나타냈습니다.코로나19 팬데믹으로 잠시 꺾였던 기대수명이 다시 늘어나는 추세입니다.여성이 남성보다 6년 가까이 더 오래 살 것으로 예상됐습니다.다만, 성별 기대수명 격차는 점차 줄어드는 추세입니다.국가데이터처(옛 통계청)는 오늘(3일) 이러한 내용이 담긴 '2024년 생명표'를 발표했습니다.생명표는 현재 연령별 사망 수준이 유지된다면 각 연령대의 사람들이 향후 몇 세까지 살 수 있는지 추정한 통계입니다.지난해 태어난 출생아의 기대수명은 83.7년으로 집계됐습니다.1년 전보다 0.2년 늘어 역대 가장 높았습니다.기대수명은 1970년 관련 통계 작성 이래 꾸준히 증가하다 2022년 코로나19 영향으로 처음 감소했고, 2023년부터 다시 늘고 있습니다.지난해 출생아들은 3대 사망원인 중 하나인 암이 사라진다면 3.3년 더 살 것으로 예측됐습니다.심장질환이 사라지면 1.2년, 폐렴이 사라지면 1년씩 각각 더 살 것으로 추정됐습니다.주요 사인으로 사망할 확률은 암(19.5%)이 가장 높았고, 폐렴(10.2%), 심장질환(10.0%), 뇌혈관 질환(6.9%) 순이었습니다.암, 폐렴 등으로 사망할 확률은 높아졌지만, 코로나19로 사망할 확률(2.4→1.1%)이 떨어지면서 전체 기대수명이 길어졌습니다.지난해 출생아가 아프지 않고 건강하게 지낼 것으로 예상되는 이른바 '건강수명'(유병기간 제외 기대수명)은 65.5년으로 집계됐습니다.18.2년은 아픈 상태로 보낼 수 있다는 의미입니다.박현정 사회통계국 인구동향과장은 "유병기간 제외 기대수명은 코로나19 여파로 2022년 소폭 줄었다가 다시 느는 추세"라며 "전 국민 의료서비스가 확대되면서 병원 내원 일수 등이 증가한 것도 영향을 미쳤다"고 설명했습니다.성별로 보면 남성 기대수명은 80.8년, 여성은 86.6년이었습니다.이중 남성의 기대수명은 통계 작성 이래 가장 높았습니다.여성은 가장 높았던 2021∼2022년(86.6년) 수준보다 낮았습니다.성별 기대수명 격차는 5.8년으로 여성이 남성보다 길었습니다.다만, 성별 격차는 1985년(8.6년) 이후 축소하는 추세입니다.사고사, 간질환 등 남성 사망률이 높았던 부분이 줄고 있다는 게 데이터처의 설명입니다.연령대별 생존 확률 역시 모든 연령층에서 여성이 남성보다 높았습니다.지난해 출생아가 80세까지 생존할 확률은 남성은 64.4%에 그쳤지만, 여성은 82.2%로 집계됐습니다.100세까지 생존할 확률도 여성(4.8%)이 남성(1.2%)을 웃돌았습니다.경제협력개발기구(OECD) 평균 기대수명과 비교하면 남성은 2.3년, 여성은 2.9년 더 길었습니다.여성은 OECD 38개국 중 일본(87.1년), 스페인(86.7년)에 이어 세 번째로 높았습니다.남성은 11위였습니다.2024년 60세 남성은 향후 23.7년, 여성은 28.4년 더 살 것으로 예상됐습니다.40세 남성은 41.9년, 여성은 47.4년 더 생존할 것으로 추정됐습니다.(사진=연합뉴스)