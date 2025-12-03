주인 못 찾은 퇴직연금 1천309억 원…1인당 약 174만 원

▲ 은행가 퇴직연금 (위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.)

노동자가 찾아가지 않아 잠자고 있는 퇴직연금이 1천300억 원 넘게 쌓인 것으로 나타났습니다.금융감독원에 따르면 폐업·도산 기업 등 노동자가 수령하지 못한 퇴직연금 적립금은 지난 9월 말 기준 1천309억 원에 달합니다.관련 노동자는 약 7만 5천 명으로, 1인당 평균 174만 원의 퇴직연금을 받지 못한 셈입니다.업권별로는 은행에 보관 중인 미청구 적립금이 1천281억 원(약 7만 3천여 명)으로 대부분(97.9%)을 차지하고 있습니다.보험(약 19억 원, 1천727명), 증권(약 9억 원, 550명) 등이 그 뒤를 이었습니다.이처럼 찾아가지 않은 퇴직연금이 발생하는 대표적인 이유는 노동자가 퇴직연금 가입 사실을 알지 못한 상황에서 직장이 도산 혹은 폐업했기 때문입니다.또 퇴직 후 기업의 지급 지시 없이도 개인이 가입 금융회사에 퇴직연금을 신청할 수 있음에도 방법을 몰라 신청하지 못한 경우도 있습니다.이에 금감원은 금융회사와 각 금융협회와 함께 연말까지 '미청구 퇴직연금 찾아주기 캠페인'을 합니다.각 금융회사가 행정안전부로부터 노동자의 최신 주소를 전달받아 미청구 퇴직연금이 있는 노동자에게 등기 우편을 발송하고, 카카오 알림톡 등을 활용한 모바일 전자고지도 활용합니다.현재 대다수의 금융회사는 영업점을 통해서만 신청서류 작성 등 신청 절차를 받고 있는데, 내년부터는 비대면 청구 시스템도 도입합니다.