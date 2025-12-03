FIFA, 2026 북중미 월드컵서 코너킥도 VAR 적용 검토

▲ 잔니 인판티노 FIFA 회장

국제축구연맹 FIFA가 2026 북중미 월드컵에서 코너킥 판정에 비디오 판독(VAR)을 적용하는 방안을 검토하고 있다는 외신 보도가 나왔습니다.영국 공영방송 BBC는 "FIFA가 2026 북중미 월드컵에서 코너킥 판정에 VAR 체크 도입을 추진할 예정"이라며 "지난 10월 국제축구평의회(IFAB) 회의에서는 해당 안건이 거부됐지만 FIFA는 내년 월드컵에서 자체 실험을 진행해 VAR 프로토콜의 공식 항목으로 추가할 전망"이라고 전했습니다.그동안 VAR은 득점·페널티킥·퇴장·잘못된 경고 등의 상황에만 적용됐습니다.FIFA는 2023년부터 VAR의 범위를 프리킥, 코너킥, 두 번째 옐로카드 상황까지 확대하는 방안을 추진했습니다.축구 규칙을 제정하는 IFAB는 지난 10월 회의를 통해 '두 번째 옐로카드를 잘못 줘 퇴장으로 이어진 경우'까지 VAR의 범위를 확대하는 데 합의했지만, 코너킥 판정 검토는 받아들이지 않았습니다.IFAB는 이에 대해 코너킥을 VAR에 추가하면 VAR을 도입한 모든 프로리그가 이를 따라야 하는데, 기술적·인적 자원의 부족뿐만 아니라 경기 시간의 상당한 지연까지 불가피해 반대 의견을 내놨습니다.특히 '두 번째 옐로카드 판정'은 시즌 내 발생 빈도가 낮지만, 경기당 평균 10개 이상 나오는 코너킥 판정은 대부분 명확해 VAR 항목에 추가할 필요가 없다는 게 IFAB의 판단입니다.FIFA는 IFAB의 부정적인 의견에도 2026 북중미 월드컵에서 코너킥의 VAR 적용을 도입할 공산이 큽니다.FIFA는 2022 카타르 월드컵 당시 각 경기에 VAR 심판을 5명씩 배치하는 공격적인 조치로 판정 불만을 낮추는 데 공을 들였습니다.특히 공인구에는 누가 마지막으로 공을 건드렸는지 확인할 수 있는 기술도 적용돼 판정에 무리가 없는 상태입니다.다만 코너킥 직후 득점이 나올 때만 VAR을 가동하면 공격팀이 원래 골킥 판정이 나왔어야 한다는 것을 인지할 경우 롱킥 대신 직접 득점이 불가능한 짧은 패스를 통해 득점을 노리는 상황으로 VAR을 피해갈 편법도 나올 수 있습니다.이러면 FIFA는 결국 모든 코너킥 판정을 모두 VAR로 검토해야 하는 상황을 피할 수 없는 단점도 예상됩니다.(사진=AP, 연합뉴스)