롯데시네마, 넥슨과 함께 '블루 아카이브' 4주년 기념 영화 단독 개봉

롯데시네마가 넥슨과 손잡고 '블루 아카이브' 4주년을 기념한 영화 개봉과 다채로운 이벤트를 마련했다.



오는 12월 12일 롯데시네마에서 단독 개봉하는 '블루 아카이브 : 디 오케스트라 인 시네마'는 넥슨의 대표 인기 게임 '블루 아카이브'의 음악을 오케스트라 연주로 재해석한 '2025 사운드 아카이브 : 디 오케스트라' 공연 실황을 담은 작품이다.



이번 영화에는 'Constant Moderato', 'Aoharu', '꿈길 위의 꽃' 등 '블루 아카이브'를 대표하는 곡들의 오케스트라 편곡과 다양한 악기 및 보컬, 중창단 협연으로 완성된 풍성한 무대를 극장 스크린에서 생생하게 감상할 수 있다. 여기에 게임 개발진과 공연 관계자의 인터뷰가 더해져 오직 영화에서만 만날 수 있는 특별한 비하인드도 공개한다.



특히 이번 작품은 롯데시네마의 대표 음향 특화관인 광음시네마에서도 상영되어 오케스트라의 깊은 울림과 웅장함을 섬세한 사운드로 즐길 수 있다. 개봉에 맞춰 주차별 굿즈와 함께 다양한 오프라인 이벤트도 준비되어 있어 극장에서 4주년 축하 열기를 더욱 뜨겁게 이어갈 예정이다.



또한 롯데시네마 스위트샵(매점)에서는 블루 아카이브 콤보 세트와 함께 '아로프라 캔 키링 컵', '미니 말랑쿠션', '블루 아카이브 봉투 팝콘' 등 극장 단독 굿즈를 선보여 팬심을 사로잡을 전망이다.



영화 개봉을 기념해 롯데시네마 건대입구의 서브컬처 복합문화공간 브이스퀘어(V-SQAURE)에서 '블루 아카이브 4주년 미니 페스티벌'이 열린다. 브이스퀘어는 신규 일러스트를 활용한 콜라보 굿즈를 비롯해 오케스트라 특별 감상실, 전시, 포토존, 방명록 등 풍성한 콘텐츠를 선보이며 영화 관람과 자연스럽게 연결되는 체험 동선을 구성했다. 특히 '오케스트라 음감 카페' 콘셉트의 콜라보 카페에서는 '블루 아카이브'를 테마로 한 음료와 디저트를 제공해 팬들이 영화의 감동을 오프라인에서도 이어갈 수 있도록 준비했다.



'블루 아카이브 : 디 오케스트라 인 시네마'는 롯데시네마 월드타워, 건대입구를 비롯한 전국 31곳에서 상영되며 보다 자세한 내용은 롯데시네마 홈페이지 및 애플리케이션에서 확인할 수 있다.



(SBS연예뉴스 김지혜 기자)