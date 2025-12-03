3분기 경제 성장률 1.3%…3년 9개월 만에 최고치 기록

<앵커>



소비와 투자가 살아나고 수출 호조가 이어지면서 올해 3분기 한국 경제가 1.3% 성장한 것으로 나타났습니다. 3년 9개월 만의 최고 성장률입니다.



백운 기자입니다.



<기자>



한국은행은 3분기 실질국내총생산 성장률이 1.3%로 집계됐다고 밝혔습니다.



성장률 1.6%를 기록한 지난 2021년 4분기 이후 3년 9개월 만의 최고치로, 연 1% 성장률 달성도 가시권에 들어왔습니다.



[김화용/한국은행 국민소득부장 : 산술적으로 계산을 하게 되면 4분기 전 분기 대비 성장률이 -0.4%에서 -0.1%이면 연간 성장률 1%가 가능합니다.]



우리나라 성장률은 지난해 1분기 1.2%를 찍은 뒤 곧바로 2분기 -0.2%까지 추락했고, 이후 3분기와 4분기 정체를 거쳐 올해 1분기 다시 감소했습니다.



이후 2분기 반등에 성공한 뒤 3분기에도 성장세를 유지한 겁니다.



3분기 성장률은 살아난 소비와 호조세를 보인 수출이 이끌었습니다.



3분기 민간 소비 성장률은 2022년 3분기 이후 최고치인 1.3%로, 승용차와 통신기기 등 재화와 음식점과 의료 등 서비스 소비 모두 증가했습니다.



수출은 반도체, 자동차 등의 호조로 2.1% 늘었고, 건설 투자도 토목 건설 위주로 0.6% 증가해 6분기 만에 역성장에서 벗어났습니다.



한국은행은 "3분기 내수의 성장 기여도가 큰 폭으로 확대됐다"며 "민간 소비 기여가 크게 높아졌고, 정부 소비는 전 분기 수준을 유지했다"고 설명했습니다.



3분기 실질국민총소득은 0.8% 늘어나는 데 그쳐 성장률 1.3%를 밑돌았습니다.



(영상편집 : 우기정)