감사원 "윤석열 정부 정치감사 사과…특별조사국 폐지"

김혜영 기자
작성 2025.12.03 12:32 조회수
<앵커>

윤석열 정부 당시 제기됐던 정치감사 논란과 관련해, 감사원이 특별조사국을 없애고 감사 시스템을 전면 개편하겠다고 밝혔습니다. 김인회 감사원장 직무대행은 당시 무리한 감사로 피해를 입은 공직자들에게 공식 사과했습니다.

김혜영 기자입니다.

<기자>

감사원이 자체 '운영쇄신TF' 활동을 통해 윤석열 정부 당시 논란이 됐던 월성 원전과 권익위원회, 서해 공무원 피살, 대통령 관저 공사 등 7개 감사를 전면 재검토한 결과를 발표했습니다.

감사원은 이들 감사에서 감사위원 패싱과 전산 조작, 군사기밀 누설, 과도한 수사 요청, 중간 감사 결과 발표 남용 등 불법·부당한 절차가 확인됐다고 밝혔습니다.

김인회 감사원장 직무대행은 이 감사들이 "정치감사, 표적감사, 무리한 감사"였다는 점을 인정한다며 피해자들에게 공식 사과한다고 말했습니다.

[김인회/감사원장 직무대행 : 고통을 받은 분들에게 감사원을 대표해 깊은 사과를 드립니다. 특히 월성원전 감사로 오랜 수사와 재판 끝에 대법원에서 무죄를 선고받은 산업통산부 직원들과 권익위 감사로 검찰 수사를 받고 불기소 처분을 받은 전현희 전 권익위원장께는 더욱 심심한 사과를 드립니다.]

김 대행은 특히 유병호 당시 사무총장을 겨냥해 "당시 감사원 지휘부가 인사권과 감찰권을 무기로 직원들이 정치감사, 무리한 감사를 하도록 이끌었다"며 "인간으로서 부끄러운 행위이고 감사원으로서 하면 안 되는 행위였다"고 지적했습니다.

김 대행은 그러면서 특별조사국 폐지를 포함한 조직 개편을 추진하겠다고 발표했습니다.

또, 무분별한 수사 요청이나 중간 감사 발표를 금지하고, 만일 필요한 경우에는 반드시 감사위원회의 의결이나 통제하에 시행하기로 했습니다.

