감사원 "윤석열 정부 정치감사 사과…특별조사국 폐지"

윤석열 정부 당시 제기됐던 정치감사 논란과 관련해, 감사원이 특별조사국을 없애고 감사 시스템을 전면 개편하겠다고 밝혔습니다. 김인회 감사원장 직무대행은 당시 무리한 감사로 피해를 입은 공직자들에게 공식 사과했습니다.



김혜영 기자입니다.



감사원이 자체 '운영쇄신TF' 활동을 통해 윤석열 정부 당시 논란이 됐던 월성 원전과 권익위원회, 서해 공무원 피살, 대통령 관저 공사 등 7개 감사를 전면 재검토한 결과를 발표했습니다.



감사원은 이들 감사에서 감사위원 패싱과 전산 조작, 군사기밀 누설, 과도한 수사 요청, 중간 감사 결과 발표 남용 등 불법·부당한 절차가 확인됐다고 밝혔습니다.



김인회 감사원장 직무대행은 이 감사들이 "정치감사, 표적감사, 무리한 감사"였다는 점을 인정한다며 피해자들에게 공식 사과한다고 말했습니다.



[김인회/감사원장 직무대행 : 고통을 받은 분들에게 감사원을 대표해 깊은 사과를 드립니다. 특히 월성원전 감사로 오랜 수사와 재판 끝에 대법원에서 무죄를 선고받은 산업통산부 직원들과 권익위 감사로 검찰 수사를 받고 불기소 처분을 받은 전현희 전 권익위원장께는 더욱 심심한 사과를 드립니다.]



김 대행은 특히 유병호 당시 사무총장을 겨냥해 "당시 감사원 지휘부가 인사권과 감찰권을 무기로 직원들이 정치감사, 무리한 감사를 하도록 이끌었다"며 "인간으로서 부끄러운 행위이고 감사원으로서 하면 안 되는 행위였다"고 지적했습니다.



김 대행은 그러면서 특별조사국 폐지를 포함한 조직 개편을 추진하겠다고 발표했습니다.



또, 무분별한 수사 요청이나 중간 감사 발표를 금지하고, 만일 필요한 경우에는 반드시 감사위원회의 의결이나 통제하에 시행하기로 했습니다.



