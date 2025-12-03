뉴스

12·3 계엄 1년 여야 엇갈렸다…"내란 청산" "내란 몰이"

<앵커>

12·3 계엄 1년을 맞아 민주당은 계엄을 막아낸 국민들께 감사하다며, 내란 청산을 위해 끝까지 매진하겠다고 밝혔습니다. 국민의힘은 국민들께 사과드린다면서도 이재명 정부 심판을 위해 노력하겠다고 목소리를 높였습니다.

김관진 기자입니다.

<기자>

12·3 계엄 1년, 민주당은 오늘(3일) 국회 본관 앞 계단에서 현장 최고위원회의를 열었습니다.

정청래 민주당 대표는 "시민들이 무장한 계엄군을 온몸으로 막아냈다"며 감사 인사를 표하면서, "내란 잔재를 완전히 청산하고 사법 개혁을 완수하겠다"고 말했습니다.

[정청래/더불어민주당 대표 : 더불어민주당이 선두에 서서 내란 청산과 민생 개혁의 두 깃발을 들고 시대적 과제와 국민의 명령을 받들기 위해 앞장서겠습니다.]

1년 전 빛의 혁명이 대한민국의 역사가 되었다며, 국회가 빛의 혁명의 의미를 역사에 새기겠다고 강조했습니다.

12월 3일을 민주화운동 기념일로 지정하는 법 개정에 착수하겠다며 관련 법안도 발의했다고 밝혔습니다.

[김병기/더불어민주당 원내대표 : 다시는 어떤 권력도 헌정을 유린할 수 없도록 국가 시스템을 더 강하게 만들겠습니다.]

오늘 공개 일정을 잡지 않은 장동혁 국민의힘 대표는 자신의 SNS를 통해 메시지를 냈습니다.

장 대표는 "12·3 비상계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 계엄이었다"다며, 계엄에 이은 탄핵에 하나로 뭉쳐 싸우지 못한 국민의힘도 책임에서 자유로울 수 없다며, 단일 대오를 강조했습니다.

송언석 원내대표는 기자회견을 통해, 계엄을 막지 못해 국민께 사과드린다면서도 이재명 정부와 민주당을 향해 날을 세웠습니다.

이재명 정권 출범 후 6개월을 내란몰이와 법치 파괴로 규정한 겁니다.

[송언석/국민의힘 원내대표 : 내란몰이 종식과 무능한 경제 실정을 바로잡기 위해 소수당이지만 처절하게 다수 여당 정권에 맞서 싸우겠습니다.]

계엄 1년을 맞았지만, 민주당의 내란의 완전한 청산 주장에 국민의힘은 내란 몰이라고 맞받으면서 여야의 대치는 계속될 것으로 보입니다.
