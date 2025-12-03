"12·3 국민주권의 날 공휴일로…국민 노벨상 자격 충분"

<앵커>



12·3 계엄 1년을 맞아 이재명 대통령이 특별성명을 발표했습니다. 이 대통령은 12월 3일을 국민주권의 날로 정해 법정공휴일로 추진하겠다고 말하는 한편, 암을 제거하듯 내란 사태를 끝까지 단죄해야 한다고 밝혔습니다.



강청완 기자의 보도입니다.



12·3 비상계엄 1년을 맞아 이재명 대통령이 대국민 특별성명을 발표했습니다.



12·3 계엄은 친위 쿠데타였다면서 높은 주권의식을 가진 국민 덕분에 평화롭게 계엄을 극복할 수 있었다고 말했습니다.



[이재명 대통령 : 담대한 용기와 연대에 빛나는 힘을 보여주신 위대한 대한 국민 여러분께 깊이 감사드립니다.]



12월 3일을 '국민주권의 날'로 정하고 법정공휴일로 추진하는 방안을 검토하겠다고 밝혔습니다.



이 대통령은 또, 민주주의 위기를 평화적인 방식으로 극복한 우리 국민이야말로 노벨평화상을 수상할 자격이 있다고 말했습니다.



[이재명 대통령 : 온 세계에 민주주의의 위대함을 알린 공로로 노벨평화상을 받는다면 갈등과 분열로 흔들리는 모든 국가들에게 크나 큰 전환점이 될 것입니다.]



이 대통령은 내란 진상 규명과 수사, 재판은 여전히 진행 중이라면서 내란 청산 의지도 다시 한번 강조했습니다.



[이재명 대통령 : 다시는 쿠데타를 꿈조차 꿀 수 없는 나라, 누구도 국민주권의 빛을 위협할 수 없는 나라를 만들기 위해서도 '정의로운 통합'은 필수입니다.]



이어진 질의응답에서 이 대통령은 여당이 추진하는 내란특별재판부와 2차 종합특검은 국회가 잘 판단할 거라면서도 아직 밝혀지지 않은 게 많다고 말했습니다.



내란 사태를 암에 비유하면서 좀 길고 힘들더라도 철저히 진상을 규명하고 책임을 물어야 한다고 강조했습니다.



[이재명 대통령 : 몸속 깊숙이 박힌 치명적인 암을 제거하는 것이다. 암을 치료하는 것은 그렇게 쉽게 끝나지 않습니다.]



이 대통령은 현재 물가는 꽤 안정적이라면서 경제 지표가 빠른 속도로 회복되고 있다고 말했습니다.



또, 최근 이어지는 고환율 문제에 대해 면밀히 상황을 주시하고 가능한 대책을 수립하고 있다고 설명했습니다.



(영상취재 : 이병주·하륭·김남성, 영상편집 : 위원양)