쿠팡페이 등 전자거래 부정결제 매년 수억 원대…피싱에 뚫렸다

쿠팡페이 등 전자금융거래 플랫폼에서 매년 수억 원대 부정결제 사고가 반복적으로 발생하고 있는 것으로 파악됐습니다.



오늘(3일) 금융감독원이 국회 정무위원회 소속 국민의힘 이양수 의원실에 제출한 자료에 따르면 올해 1∼8월 금감원이 파악한 전자금융거래 플랫폼의 부정결제 사고 피해액은 2억 2천76만 원이었습니다.



지마켓의 사고 규모가 1억 6천74만 원(22건)으로 가장 컸고 쿠팡페이가 3천8만 원(7건), 비즈플레이가 1천987만 원(6건)으로 뒤를 이었습니다.



작년에는 총 2억 676만 원 규모의 사고가 빚어졌습니다.



헥토파이낸셜이 1억 1천304만 원(57건)으로 최대 규모였으며 지마켓이 3천586만 원(19건), 쿠팡페이가 3천392만 원(11건) 정도 발생했습니다.



2023년에는 총 2억 7천78만 원어치 사고가 난 가운데 쿠팡페이 1억 5천503만 원(34건), 헥토파이낸셜 5천480만 원(30건) 등의 피해가 있었습니다.



부정결제 사고는 대부분 해킹이나 피싱이 원인으로 지목됐습니다.



올해 쿠팡페이, 스마일페이 부정결제 사고의 경우 범인이 알 수 없는 방법으로 이용자 정보를 획득한 후 쿠팡페이에 등록된 신용카드로 결제하는 수법을 썼습니다.



2023년 발생한 쿠팡페이 사고는 보이스피싱으로 이용자 정보를 얻어 등록된 신용카드로 기프트 상품권을 결제하는 방식, 메신저 피싱으로 간편결제 서비스를 통해 부정결제를 하는 수법 등이 이용됐습니다.



금감원은 이상금융거래탐지시스템(FDS)으로 이런 부정결제 사고를 예방하고 있다고 설명했습니다.



FDS는 모든 카드 결제를 실시간으로 감시해 이상 거래가 감지되면 해당 카드의 사용을 자동으로 차단하는 시스템입니다.



이 시스템을 통해 부정결제를 막은 금액은 올해 1∼8월 2천297억 7천830만 원, 2024년 3천185억 2천25만 원, 2023년 3천248억 2천580만 원이라고 금감원은 밝혔습니다.



국민의힘 이양수 의원은 "최근 연이은 개인정보 유출 사태로 소비자들의 불안감이 매우 큰 만큼, 금융 당국은 플랫폼사의 보안 취약점을 면밀히 점검하고 선제적인 소비자 보호 조치가 이뤄질 수 있도록 관리·감독을 대폭 강화해야 한다"고 주문했습니다.