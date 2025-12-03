알프스 명산 마테호른에 65층 마천루?…주민 반응은 '싸늘'

▲ 스위스 체르마트 마을에 들어설 초고층 빌딩 '리나 피크' 건설 계획

스위스의 한 건축가가 알프스의 명산 마테호른에 65층짜리 초고층 건물을 짓겠다고 나섰습니다.지역의 심각한 주거난을 해결하기 위해 고급·저가 아파트를 대량으로 짓겠다는 것인데 주민 반응은 냉담합니다.영국 일간 더타임스에 따르면 체르마트 출신의 건축가이자 사업가 하인츠 율렌(61)은 이 지역에 65층, 260ｍ 높이의 건물을 짓겠다고 밝혔습니다.'리나 피크'(Lena Peak)라는 이름이 붙은 이 건설 프로젝트의 비용은 총 5억 유로(약 8천500억 원)에 이릅니다.지역 주민들을 위한 32층짜리 저가 주택과 2천500석 규모의 콘서트홀을 포함하며, 상위 30개 층은 부유한 외국인 투자자들을 위한 고급 아파트로 사용하겠다는 계획입니다.알프스 계곡을 따라 펼쳐진 체르마트 마을은 유럽에서 가장 아름다운 경관 중 하나로 꼽힙니다.한쪽으로는 마테호른산의 굽이치는 산봉우리가, 다른 한편엔 고르너그라트 산등성이가 보입니다.마을의 상주 인구는 약 5천800명이지만 겨울철이 되면 4만 명으로 급증합니다.평균 주택 가격은 ㎡당 2만 스위스 프랑(약 3천600만 원)으로, 유럽 대륙에서 가장 비싼 지역으로 꼽힙니다.이에 율렌은 자신의 계획을 체르마트의 심각한 주거난 해결책으로 제시했습니다.그는 스위스 공영방송 SRF와의 인터뷰에서 "주택난이 심각한 문제"라며 "지역 주민들을 위한 공간이 없어 많은 이들이 이사를 가고 있다"고 말했습니다.율렌은 지난달 공청회에서 이미 마을 아래 계곡에 농지를 확보했다고 밝혔습니다.또 차량 1천 대 수용 가능한 주차 공간과 스포츠센터, 보육원, 상점, 레스토랑 등을 갖출 것이라고 설명했습니다.그러나 정작 주민들은 이미 심각한 관광 과잉 문제를 악화시키고 체르마트의 경관을 망칠 수 있다고 우려하고 있습니다.스위스 내에선 과거 실패했던 수많은 대형 프로젝트를 거론하면서 토지 용도 재분류에 대한 주민투표의 필요성을 지적하는 목소리가 나온다고 더타임스는 전했습니다.온라인에는 "마테호른을 파내고, 그 안에 아파트를 짓고 꼭대기까지 엘리베이터를 설치하는 건 어떻겠느냐"는 비판성 글이 올라오기도 했습니다.(사진=www.linapeak-zermatt.com 캡처, 연합뉴스)