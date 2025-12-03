유튜브 올해 최고 인기곡은 케데헌 '골든'…크리에이터는 추성훈

이미지 확대하기

▲ 유튜브 2025 연말 결산 최고 인기곡 리스트



▲ 유튜브 연말 결산 최고 인기 크리에이터

올해 국내 유튜브 조회수에서 가장 인기 있는 노래는 케이팝데몬헌터스의 '골든'(Golden)이 차지했습니다.최고 인기 크리에이터로는 격투기 선수 출신 추성훈이 꼽혔습니다.유튜브가 오늘(3일) 올해 연말 결산 리스트를 발표하며 이 같은 내용이 포함된 최고 인기 주제, 최고 인기 크리에이터, 최고 인기곡, 쇼츠 최고 인기곡을 공개했습니다.국내 유튜브 조회수 기준으로 집계한 최고 인기곡 리스트에서는 케데헌이 압도적인 존재감을 뽐냈습니다.골든과 '소다 팝'(Soda Pop), '유어 아이돌'(Your Idol) 세 곡의 사운드트랙이 각각 1위, 3위, 10위에 올랐습니다.'소다 팝'과 '골든'은 유튜브 쇼츠 최고 인기곡 1~2위 리스트에도 이름을 올렸습니다.케데헌 주제곡을 제외하고 우즈의 '드라우닝'(Drowning)'(2위)과 조째즈의 '모르시나요'(4위), 마크툽의 '시작의 아이'(6위)도 유튜브 상위 인기곡에 포함됐습니다.최고 인기 크리에이터 1위는 솔직하고 소탈한 성격으로 코믹한 일상 콘텐츠를 선보인 추성훈이 차지했습니다.시대상을 절묘한 연기로 반영하며 웃음을 자아낸 코미디언 이수지는 2위에 올랐고, 미쉐린 스타 셰프의 진솔함을 보여준 셰프 안성재(6위), AI 햄스터 캐릭터를 통해 현실적인 회사 생활을 그린 '정서불안 김햄찌'(7위)도 주목받았습니다.올해 국내 유튜브 이용자들에게 가장 관심을 받았던 인기 주제 목록에는 케데헌 이외 드라마 '폭싹 속았수다', '오징어 게임' 등 모두 세 편의 K-콘텐츠가 이름을 올렸습니다.특히 오징어 게임과 케데헌은 조사 대상국 대부분의 인기 주제 리스트를 석권했다고 유튜브는 전했습니다.게임 분야에서는 '로블록스'와 '마비노기' 모바일이 유튜브에서 큰 관심을 받았습니다.(사진=유튜브 제공, 연합뉴스)