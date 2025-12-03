뉴스

트럼프 두 아들 투자한 비트코인 업체 주가 40% 폭락

김민표 기자
작성 2025.12.03 10:37 조회수
트럼프 두 아들 투자한 비트코인 업체 주가 40% 폭락
▲ '아메리칸 비트코인' 나스닥 상장 당시 에릭 트럼프(왼쪽에서 두 번째)

도널드 트럼프 미국 대통령의 두 아들이 주요 주주로 참여한 비트코인 채굴·비축 기업 '아메리칸 비트코인' 주가가 2일(현지 시간) 폭락했습니다.

미국 나스닥 시장에서 아메리칸 비트코인 주가는 38.8% 하락한 2.19달러에 마감했습니다.

이에 따라 시가총액이 20억 달러로 쪼그라들었습니다.

아메리칸 비트코인은 지난 9월 3일 나스닥 상장사인 그리폰 디지털 마이닝과 합병을 통해 우회 상장했는데 이 회사가 합병 전 사모 발행한 주식이 의무 보유가 풀리면서 주가가 급락한 것입니다.

이날 주가는 상장일 종가(8.04달러) 대비 73% 하락한 수준입니다.

회사는 보도자료에서 "해당 주식들이 시장에 풀리고 일부 투자자들이 차익 실현 기회를 잡으면서 단기적인 변동성이 발생할 것으로 예상한다"고 했습니다.

이 회사의 공동 창업자이자 전략 책임자인 트럼프 대통령의 차남 에릭 트럼프는 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X·옛 트위터)에 "나는 보유한 아메리칸 비트코인 주식을 모두 가지고 있다"며 "이 산업을 이끌어가는 데 100% 헌신하고 있다"고 했습니다.

트럼프 대통령의 장남 도널드 트럼프 주니어와 에릭 트럼프는 이 회사 지분 약 20%를 소유하고 있습니다.

두 사람은 지난 3월 말 가상화폐 인프라 기업 '헛 에이트'(HUT 8)의 비트코인 채굴 부문을 인수·합병해 아메리칸 비트코인을 출범시켰습니다.

아메리칸 비트코인은 3분기에 매출 6천420만 달러, 순이익 350만 달러의 실적을 올렸습니다.

트럼프 대통령 가족이 보유한 가상화폐 관련 기업과 토큰 가치는 최근 가상화폐 가격 급락으로 크게 감소했습니다.

(사진=게티이미지)
