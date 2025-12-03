쿠팡 집단소송 본격화…유사사건 배상액은 1인당 10만 원 수준

▲ 이커머스 1위 업체 쿠팡에서 약 3천400만건에 이르는 대규모 개인정보가 유출된 가운데 2일 서울 시내 한 쿠팡 물류센터에 배송차량이 주차돼 있다.

▲ 쿠팡에서 3천만 건이 넘는 대규모 정보 유출 사고가 발생하자 쿠팡이 피해 고객에게 보낸 개인정보 노출 통지 문자 메시지

3천만 건이 넘는 대규모 개인정보 유출 사고가 발생한 쿠팡을 대상으로 이용자들의 집단소송이 본격화하고 있습니다.법무법인별로 소송에 참여 의사를 밝힌 이용자가 많게는 수천 명에 달합니다.다만 과거 사례를 보면 배상액 규모가 소액에 그쳤습니다.오늘(3일) 법조계에 따르면 법무법인이 주도하는 소송 대리전에 이용자들이 참여하고 있습니다.가장 먼저 손해배상 청구 소송에 참여한 법무법인 청은 지난 1일 이용자 14명과 함께 1인당 20만 원씩의 위자료를 청구하는 내용의 소장을 서울중앙지법에 제출했습니다.해당 소송을 대리하는 곽준호 법무법인 청 변호사는 "이후 소송 의사를 밝힌 이용자가 800여 명"이라고 말했습니다.법무법인 지향 역시 손해배상을 청구하는 집단 소송 참여자를 모집해 2천500명의 위임계약을 완료했습니다.또한 전날 쿠팡 이용자 30여 명을 대리해 개인정보분쟁조정위원회에 분쟁 조정을 신청했습니다.개인정보 분쟁조정제도는 개인정보 관련 분쟁을 소송 외적으로 신속하게 조정하기 위한 것입니다.준사법적 심의기구인 분쟁조정위가 담당합니다.해당 법무법인은 롯데카드 개인정보 유출 사건에서 피해자들의 손해배상 소송을 대리한 바 있습니다.번화 법률사무소도 전날 기준 위임 계약서에 사인한 이용자가 3천여 명이라고 밝혔습니다.로피드 법률사무소가 대리하는 집단소송에 참여 의사를 밝힌 이용자도 2천400여 명에 달합니다.다만 과거 전례를 비춰봤을 때 개인정보가 유출된 이용자들이 받는 배상액은 1인당 10만 원 선이었습니다.2014년 KB국민·NH농협·롯데카드에서 고객 이름, 주민등록번호, 카드번호 등 20종의 개인정보 1억여 건이 유출된 사건 당시 법원은 1명당 최대 10만 원을 배상하라고 판결했습니다.피해자들은 1인당 20만∼70만 원씩 총 13억여 원을 요구했으나, 재산상 피해가 확인되지 않았고 카드사가 2차 피해 방지를 위해 노력한 점이 참작됐습니다.이후 발생한 2016년 인터파크, 2024년 모두투어 개인정보 유출 사례에서도 1인당 10만 원 배상 판결이 내려졌습니다.기업으로부터 배상액을 받지 못한 사례도 있습니다.2014년 KT 가입자 981만 명의 개인정보 1천170만 건이 유출된 사건에서 고객들은 1인당 50만 원을 요구하며 소송을 냈으나, 대법원은 KT의 손해배상 책임을 인정하지 않았습니다.당시 대법원은 KT가 법령상 보호조치를 이행했음에도 정보 유출이 발생해 책임을 물을 수 없다는 2심 판결을 확정했습니다.또한 소송에 참여한 이용자만 배상액을 받을 수 있어 나머지 피해자들은 구제받지 못합니다.하희봉 로이드 법률사무소 대표변호사는 "법원이 배상 판결을 해도 소송 효력은 참여자에게만 그쳐 소송에 참여하지 않는 피해자에게는 적용되지 않는다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)