'대설특보' 한라산 삼각봉 눈 8㎝ 쌓여…산간도로 일부 통제

제주도 산지에 눈이 내려 쌓이며 산간도로 통행이 일부 통제됐습니다.오늘(3일) 제주지방기상청에 따르면 현재 제주도 산지에 대설주의보가 내려졌으며 남부를 제외한 육상 전역에는 강풍주의보, 일부 연안바다를 제외한 전 해상에는 풍랑주의보가 각각 발효 중입니다.서해상에서 형성된 비구름대가 유입되면서 산지를 중심으로 시간당 1∼3㎝의 눈이 내려 쌓이고 있고, 그 외 지역에는 비가 내리는 곳이 있다고 기상청은 전했습니다.오늘 오전 9시 기준 한라산 적설량은 삼각봉 8㎝, 사제비 3.4㎝, 어리목 3.3㎝, 성판악 1.5㎝, 남벽 0.7㎝ 등입니다.눈이 쌓이며 오전 9시 45분 기준 산간도로인 1100도로는 어승생삼거리∼구탐라대사거리 구간에서 대·소형차량 모두 통행이 통제됐습니다.516도로는 첨단입구교차로∼서성로입구교차로 구간에서 소형 차량 통행이 전면 통제됐고, 대형 차량의 경우 월동장구를 갖춰야 운행할 수 있습니다.한라산국립공원은 7개 탐방로 모두 탐방이 통제됐습니다.기상청은 4일 아침까지 중산간 지역에서도 눈이 내려 쌓이는 곳이 있겠고, 산지에는 오늘 오후까지 시간당 1∼3㎝(많은 곳 5㎝ 이상)의 강하고 많은 눈이 내리겠다고 예보했습니다.예상 적설량은 산지 3∼10㎝, 중산간 1㎝ 안팎이며 예상 강수량은 5∼10㎜입니다.일부 지역에서는 싸락우박이 떨어지는 곳도 있겠다고 기상청은 전했습니다.기상청은 산간도로에서는 많은 눈으로 인해 차량이 고립될 가능성이 있으니 사전에 교통상황을 확인하고 월동장비를 준비해야 하며, 빙판길이 되는 곳도 있겠으니 안전사고에 유의해야 한다고 당부했습니다.또한 오늘 기온이 전날에 비해 3∼8도가량 뚝 떨어지겠고, 바람도 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮아 춥겠으니 건강관리에 유의해야 한다고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)