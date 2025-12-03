뉴스

환율, 미 금리 인하 기대에 소폭 하락…1,467.5원

환율, 미 금리 인하 기대에 소폭 하락…1,467.5원
▲ 3일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 지수 등이 표시되고 있다. 이날 코스피는 상승 출발해 4,000선을 회복했다.

원/달러 환율은 미국 금리 인하 기대감이 커지면서 장 초반 하락했습니다.

오늘(3일) 서울 외환시장에서 미국 달러화 대비 원화 환율은 오전 9시 7분 현재 전일 주간 거래 종가(오후 3시 30분)보다 1.1원 내린 1,467.3원입니다.

환율은 0.4원 내린 1,468.0원으로 출발한 뒤 1,460원대에서 등락하고 있습니다.

미국 연방준비제도(Fed·연준)가 이달 금리를 인하할 것이라는 기대감이 커지면서 달러가 약세를 나타낸 영향으로 보입니다.

전날 도널드 트럼프 미국 대통령은 각료회의에서 자신의 경제 참모이자 금리 인하를 주장해 온 케빈 해싯 백악관 국가경제위원회(NEC) 위원장을 "잠재적 연준 의장"이라고 소개했습니다.

트럼프 대통령은 내년 초 차기 연준 의장을 지명할 것이라면서 후보가 1명으로 좁혀졌다고도 했습니다.

시카고상품거래소(CME) 페드워치툴에 따르면 연방기금금리 선물시장은 12월에 기준금리가 0.25%p(포인트) 인하될 확률을 89.1%로 반영했습니다.

주요 6개국 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러인덱스는 전일보다 0.05% 내린 99.284입니다.

같은 시각 원/엔 재정환율은 100엔당 942.48원으로, 전일 오후 3시 30분 기준가인 942.61원보다 0.13원 내렸습니다.

엔/달러 환율은 0.15엔 내린 155.72엔입니다.

