'LH 참여형 가로주택 정비사업', 서울서 첫 준공

한국토지주택공사(LH)가 서울 강서구 염창동 '덕수연립' LH 참여형 가로주택 정비사업이 서울 지역 최초로 준공돼 입주를 시작했다고 밝혔습니다.



LH 참여형 가로주택 정비사업은 노후·불량 건축물이 밀집한 가로구역(도로로 둘러싸인 소규모 노후 주택지)에서 종전 가로를 유지하며 소규모로 주거환경을 정비하는 사업입니다.



민간 방식 대비 재원 조달, 감정평가, 건설관리 등에서 투명성과 안정성이 확보되고 기존 재개발·재건축과 비교해 사업 기간이 짧습니다.



덕수연립은 2021년 조합 설립 이후 준공까지 5년이 소요됐습니다.



덕수연립 가로주택은 지하 3층∼지상 18층에 총 66가구로, 이 가운데 14가구는 청년·신혼부부 등 실수요 계층을 위한 공공임대주택으로 공급됩니다.



전용 59㎡ 32가구와 84㎡ 34가구로 구성됐습니다.



LH는 서울 전역 30곳에서 약 1만 가구 규모로 LH 참여형 가로주택 정비사업을 추진하고 있습니다.



덕수연립에 이어 송파구 석촌동(55가구)·마포구 연남동(82가구) 가로주택 정비사업도 착공을 위한 철거 절차가 진행 중이며, 내년에는 양천구 목동(159가구), 광진구 자양동(129가구), 서초구 양재동(45가구) 정비사업도 착공 절차에 들어갑니다.



이상욱 LH 사장 직무대행은 "공공의 투명성과 안정성을 바탕으로 단기간 신속하게 도심 정비를 이뤄내 노후 주거지 개선 및 주택 공급 확대에 기여하겠다"고 말했습니다.