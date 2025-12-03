장동혁 "12·3 계엄, 의회 폭거 맞서기 위한 것…어둠의 1년 지나"

▲ 국민의힘 장동혁 대표

장동혁 국민의힘 대표가 12·3 계엄 1년을 맞아 자신의 SNS에 입장문을 발표했습니다.장 대표는 "12.3 비상계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 계엄"이라고 규정했습니다.이어 "계엄에 이은 탄핵은 한국 정치의 연속된 비극을 낳았고, 국민과 당원들께 실망과 혼란을 드렸다"고 적었습니다.장 대표는 "하나로 뭉쳐 제대로 싸우지 못했던 국민의힘도 그 책임에서 자유롭지 못하다"며 "국민의힘 당 대표로서 책임을 통감한다"고 밝혔습니다.장 대표는 "이제 어둠의 1년이 지나고 있다"며 "추경호 전 원내대표 영장 기각이 바로 그 신호탄"이라고 강조했습니다.그러면서 "국민의힘이 지금 해야 할 일은 '이기는 약속'"이라며 "국민의힘은 '하나 된 전진'을 해야 한다"고 덧붙였습니다.장 대표는 "보수정치가 외면받는 이유는 핵심 가치를 상실했기 때문"이라며 "보수가 지켜온 진정한 가치를 시대에 맞는 언어로 국민께 전달하지 못했기 때문"이라고 분석했습니다.이어 "4번 타자 없는 구단이 운동장만 넓혀서는 우승을 할 수 없습니다"라며 "정체성과 신념, 그리고 애국심을 갖춘 보수정치의 4번 타자가 되겠다"고 다짐했습니다.(사진=연합뉴스)