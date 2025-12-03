내년 전기차로 바꾸면 100만 원 더 지급…재생에너지 지원 2배↑

내년에 내연기관차를 전기차로 바꿀 경우 정부가 보조금을 100만 원 추가 지급합니다.



재생에너지 중심의 에너지 체계 대전환을 위해 태양광, 해상풍력 등을 위한 금융 지원은 올해보다 2배로 늘어납니다.



기후에너지환경부는 이런 내용을 담은 2026년도 부처 소관 예산 및 기금운용계획이 지난 2일 국회 본회의 의결을 통해 최종 확정됐다고 오늘(3일) 밝혔습니다.



환경부는 전기·수소차 전 차종의 구매 보조금 단가를 올해와 동일하게 책정했습니다.



전기차의 경우 한 대당 보조금 단가가 승용차 300만 원, 버스(일반) 7천만 원, 화물차 1억 원입니다.



수소차는 승용차 2천250만 원, 시내버스와 광역버스 각 2억 1천만 원과 2억 6천만 원, 트럭 2억 5천만 원 등입니다.



기후부는 2011년 공공부문부터 전기차 보조금 지급한 이래 자생력 유도를 위해 보조금을 매년 깎았습니다.



그러나 최근 전기차 화재 등으로 보급세가 꺾이자 내년에는 보조금 규모를 그대로 유지하기로 했습니다.



추가로 내년에 휘발유차 등 내연기관차를 폐차하거나 팔고 전기차로 교체할 경우 보조금을 최대 100만 원 추가 지급합니다.



이렇게 되면 내년 전기차 구매 보조금은 사실상 인상되는 셈입니다.



정부는 내년 '전기차 전환 지원금' 예산으로 1천775억 원을 신규 편성했습니다.



전기차 안심보험도 신설합니다.



화재로 인한 전기차주의 배상 책임 우려를 해소하기 위해서입니다.



전기차 안심보험 예산으로는 20억 원을 새로 책정했습니다.



탈탄소 정책의 일환으로 일회용품 사용이 많은 지역 축제, 카페, 야구장 등에는 다회용기 보급 지원 사업을 확대하기로 했습니다.



다회용기 보급 사업 예산은 올해 100억 원에서 내년 157억 원으로 증액됐습니다.